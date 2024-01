Končno razkrili uganko, zakaj nekatere po rdečem vinu boli glava?

Ste med tistimi, ki vas po pitju že nekaj kozarčkov rdečega vina boli glava? In ste za to krivili prenizko ceno vina, ki naj bi, vsaj tako velja ljudsko prepričanje, kazala na njegovo slabšo kvaliteto? Če je odgovor pritrdilen, ste se, glede na najnovejšo raziskavo ameriških znanstvenikov iz Univerze Kalifornije, precej motili.

Doslej je bilo ugotovljenih že več možnih krivcev za glavobol. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Ugotovili so namreč, da bi lahko bila za glavobole, in to že po majhnih količinah popitega rdečega vina, odgovorna kemijska sestava kožice črnega grozdja. Znano je, da rdeča vina vsebujejo več fenolnih spojin kot bela, posledično tudi potrebujejo manj žveplovega dioksida za zaščito pred oksidacijo. In ena od teh fenolnih spojin, flavonoli (bolj znani kot kvercetini), bi lahko bili po prepričanju raziskovalcev, odgovorni za glavobole.

Nad raziskavo niso vsi navdušeni. Kaj pa če so za glavobole krivi dodatki, ki jih vinarji dodajajo vinom?

"Če je grozdje pridelano na območju z več sonca, potem tudi proizvede več kvercetina. To pomeni, da bi lahko za ljudi, ki so bolj nagnjeni h glavobolom, večji problem predstavlja pitje dražjih kot cenejših rdečih vin," je za BBC povedal eden od raziskovalcev Andrew Waterhouse. Dodal je, da "poceni sorte grozdja gojijo na velikih trtah z več listov in nimajo veliko sonca, kakovostno grozdje pa prihaja s trt z manj listi in z večjo izpostavljenostjo sončnim ultravijoličnim žarkom". Caberneti iz s soncem bogate kalifornijske doline Napa denimo vsebujejo več kvercetina, je še povedal.

Če je grozdje pridelano na območju z več sonca, potem tudi proizvede več kvercetina. FOTO: Shutterstock

Lahko, da je več krivcev

No, tem ugotovitvam pa ne verjamejo vsi. Profesor Roger Corder, strokovnjak za eksperimentalno terapevtiko iz londonske univerze Queen Mary, je za isti britanski medij povedal, da naj bi prav za cenejša vina veljalo, da so kriva za glavobole.

Prepričan je, da bi bilo zato bolje preveriti, katere dodatke vinarji dodajajo pri izdelavi rdečih vin nižjega cenovnega razreda. Nekateri krivce za glavobole tako denimo vidijo v sulfitih, s pomočjo katerih se ohranja svežina vina in podaljšuje rok uporabnosti. Bilo naj bi jih sicer več v sladkih belih kot rdečih vinih. Drugi pa pravijo, da bi glavobole lahko povzročal histamin. Po eni od teorij bi lahko ta razširil krvne žile v telesu, posledično pa povzročal glavobole.

Kar se tiče raziskave na kalifornijski univerzi, tamkajšnji tim raziskovalcev priznava, da bo treba za dokončno sodbo vse skupaj preveriti še na prostovoljcih. "Končno smo na pravi poti k razlagi te tisočletja stare skrivnosti," je ob tem dodal soavtor raziskave Morris Levin.