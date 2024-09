Količina kofeina, ki ogroža zdravje srca

Preveč kave škoduje srcu, nova raziskava nakazuje, da zaužitje več kot 400 miligramov kofeina povečuje tveganje za bolezni srca pri sicer zdravih posameznikih.

»Redno uživanje prevelikih količin kofeina lahko pretirano obremeni parasimpatično živčevje, kar privede do povišanega krvnega tlaka in pospešenega bitja srca,« je povedala glavna raziskovalka v omenjeni študiji Nency Kagathara z medicinskega kolidža Zydus, piše New York Post.

Njena ekipa je spremljala krvni tlak in srčni utrip 92 zdravih oseb. Sodelujoči so bili stari od 18 do 45 let in na začetku raziskave niso imeli težav s krvnim tlakom.

Približno 20 odstotkov sodelujočih je vsak dan zaužilo več kot 400 miligramov kofeina, kolikor ga je v približno štirih skodelicah kave, 10 pločevinkah gaziranih pijač in dveh energijskih pijačah.

FOTO: Getty images

Dokazali so, da količina, ki presega 400 miligramov, nevarno pospešuje srčni utrip in viša krvni tlak.

Vsak je zgodba zase

Ameriška agencija za hrano in zdravila navaja, da 400 miligramov kofeina na dan načeloma ni povezano z negativnimi učinki na zdravje, vendar dodaja, da je zadeva individualna in so nekateri za to snov vendarle občutljivejši, saj se kofein ne presnavlja pri vseh z enako hitrostjo.

Tudi na kliniki Mayo navajajo, da je količina 400 gramov kofeina varna za večino zdravih odraslih oseb.

Kofein je stimulans, ki vpliva na nastajanje hormonov stresa noradrenalina in adrenalina, s tem pospešuje srčni utrip in viša krvni tlak, saj se pod njunim vplivom zožijo krvne žile.

Prav tako je dokazano, da dviga razpoloženje in znižuje tveganje za nekatere oblike raka.

Kagatharova je v študiji ugotovila še, da največ kave praviloma zaužijejo poslovne ženske na vodilnih vlogah. Osebe, ki zaužijejo 600 miligramov te snovi na dan, imajo opazno hitrejši utrip in višji krvni tlak.

FOTO: Ridofranz/Getty images

»Zaradi učinka na avtonomni živčni sistem redno pretiravanje s kofeinom tudi pri zdravih osebah usodno poviša krvni tlak in vodi v bolezni srca. Pomembno je ozaveščati o teh učinkih,« je povedala znanstvenica.

Visok krvni tlak ni nedolžen

Visok krvni tlak je povezan z višjim tveganjem za koronarno arterijsko bolezen, za zastoj srca, za kronično bolezen ledvic in za demenco.

Tudi Benjamin Hirsh, direktor preventivne kardiologije v univerzitetni bolnišnici Garden City v Michiganu, ki ni sodeloval v raziskavi, rezultate dojema kot pomembne:

»Morali bi ozaveščati ljudi, da čezmerno uživanje kave negativno vpliva na srce. Res je, da kofein spodbuja produktivnost, a vendarle bi morali na prvo mesto postavljati zdravje.«