Ko boste na morju, si naberite morskega koprca (izredno zdrava in okusna rastlina)

Navadni morski koprc (Crithmum maritimum), znan tudi pod imeni motar in petrovac, botanično spada med kobulnice in je v sorodu s komarčkom, kumino in janežem, zato ni nič čudnega, da pri njegovem poimenovanju včasih prihaja do zmede.

V slovenščini recimo ljudje koper in koprc pravijo komarčku, podobno pa je tudi v angleščini, kjer komarčku rečejo fennel, morskemu koprcu pa preprosto sea fennel oziroma »morski komarček«.

Da bi se izognili menjavi, je torej pomembno, da, ko govorimo o rastlini Crithmum maritimum, besedi koprc dosledno dodajamo pridevnik morski in si pri tem zapomnimo, da ta zel uspeva samo ob obali, saj za svojo rast potrebuje vlažen in slan morski zrak. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.