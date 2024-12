Ključni vitamini za ženske po 40. letu

Nekateri od njih zato ne smejo manjkati v prehrani žensk, posebno po 40. letu. Kateri so nepogrešljivi?

Vitamin D

Ta je seveda pomemben v vseh obdobjih življenja, saj skrbi za močne in zdrave kosti, dobro delujoče možgane in zdrav imunski sistem.

Telesu pomaga pri absorpciji kalcija in fosforja, elementov, ki sta ključna za močne kosti in zdrave zobe, ob tem izboljšuje tudi razpoloženje. Zaradi omenjenih učinkov zmanjšuje tveganje za depresijo in osteoporozo. Ugodno vpliva na zdravje reproduktivnih organov, uravnava delovanje hormonov, sodeluje pri presnovi maščob, nepogrešljiv je za zdravo kožo, lase in nohte.

Telo ga tvori pod vplivom sončnih žarkov, od živil so z njim bogate mastne ribe, je v jajcih in polnomastnih mlečnih izdelkih.

FOTO: Shutterstock

Vitamin K

Igra pomembno vlogo pri presnovi kalcija, torej posred­no skrbi za močne in zdrave kosti ter zmanjšuje tveganje za osteoporozo. Nepogrešljiv je še za dobro delovanje srca in pravilno zgoščevanje krvi.

Še nekaj: dovolj vitamina K zmanjša vidnost temnih pod­očnjakov. Ob zdravi in uravnoteženi prehrani ga sicer redko primanjkuje. Da ga je v telesu premalo, kažejo težave s strjevanjem krvi in modrice že ob manjših udarcih.

Visoka koncentracija vitamina K je v zeleni zelenjavi, torej zelju, brokoliju, ohrovtu, špinači, in tudi lupinastih plodovih.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Vitamin E

Močan antioksidant varuje celice pred oksidativnim stresom, poveča imunsko delovanje in tvorbo belih krvničk ter ohranja zdrav videz kože.

Lomljive lase in nohte, sivkasto polt in pigmentne madeže odpravi tudi dovolj vitamina E. Vsebujejo ga rastlinska olja, oreščki, žita, avokado, sladka rdeča paprika in mango.

Vitamin C

Ne le da zagotavlja močno odpornost, sodeluje tudi pri na­stajanju kolagena, beljakovine, ki skrbi za elastičnost tkiv in kože. Količina kolagena s staranjem v telesu upada, zato je njegov nastanek treba spodbujati tudi z vitaminom C, ki med drugim pomaga še pri absorpciji železa in tako preprečuje slabokrvnost.

Največ ga zaužijemo s sadjem, kot so pomaranče, grenivke, limone, kivi in jagodičje, ter zelenjavo, kot so paprika, špinača, brokoli, solata in stročji fižol ter kislo zelje.

FOTO: Shutterstock

Vitamin A

Eden najpomembnejših vitaminov za dober vid je vitamin A. Nepogrešljiv je še za zdravje kože in telesnih sluznic, zagotavlja dobro delovanje imunskega sistema in sodeluje v procesih celične obnove.

Se vam lušči koža, na nohtih pa se vam pojavljajo bele lise? Morda je razlog pomanjkanje vitamina A. Ta med drugim spodbuja tudi celjenje in pomaga ohranjati naravno vlažnost kože.

Naravni viri vitamina A so ribje olje, goveja jetra, korenje, začimbe in rumenjak.