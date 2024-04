Ključ do zdravja. Kakšna je vaša cirkulacija?

Naše telo ima približno 96.500 km krvnih žil. Skupaj s srcem in drugimi mišicami sestavljajo obtočni sistem, ta mreža cest prenaša kri v vsak kotiček telesa. Ko je naša cirkulacija slaba, upočasni ali blokira pretok krvi. To pomeni, da celice v našem telesu ne morejo dobiti vsega kisika in hranil, ki jih potrebujejo. Kadar kri kroži po telesu tako, kot mora, se rane hitreje celijo, možgani delujejo hitreje in bolje. Srce ostaja zdravo, polt ima zdravo, nežno rožnato barvo.

Cirkulacija vpliva tudi na imunski sistem, saj kri nosi po telesu celice, s katerimi se branimo pred infekcijami. V resnejših primerih lahko slaba cirkulacija povzroči (ali je simptom) srčno-žilne bolezni. Vzrok za slabo prekrvavitev so lahko periferna arterijska bolezen (ko zožene arterije zmanjšajo pretok krvi), debelost, anemija, nezdravljeni krvni strdki, nenadzorovana sladkorna bolezen in visok krvni tlak. Slaba cirkulacija se lahko kaže kot pomanjkanje energije in koncentracije, hladne roke ali noge, tanjšanje las ali njihovo izpadanje, pri moških tudi kot erektilna disfunkcija. Kajenje slabo vpliva na cirkulacijo, zato ga opustimo, če jo želimo izboljšati.

Noge nad glavo

Cirkulacijo izboljšamo s kardiovaskularnimi vajami, kot so tek, kolesarjenje in hoja. Dovolj je, da hodimo pol ure na dan, pet dni na teden. Pomaga tudi vrtnarjenje. Odlična pomoč cirkulaciji je suho krtačenje: skrtačite kožo pred prhanjem ali kopanjem z mehko krtačo. Krtačite z dolgimi potegi od spodaj navzgor.

Več železa pospeši cirkulacijo. Na jedilnik uvrstite živila, kot sta rdeče meso in špinača, o morebitnem jemanju prehranskih dodatkov z železom pa se posvetujte z zdravnikom. Za boljšo cirkulacijo poskrbijo tudi maščobne kisline omega-3, ki jih najdemo v ribah, kot so tuna, losos in sardine, pa pitje črnega ali zelenega čaja. Boljši pretok krvi spodbuja tudi kapsaicin, ki ga najdemo v čilijih, obenem znižuje krvni tlak in spodbuja sproščanje spojin, ki pomagajo razširiti krvne žile. Čebula je odličen vir flavonoidov, ki koristijo srcu, saj pomagajo razširiti arterije in vene, ko se poveča pretok krvi. Ima pa tudi protivnetne lastnosti. Česen je dobro znan po svojem blagodejnem vplivu na krvni obtok in zdravje srca. Študije kažejo, da lahko česen, natančneje njegove žveplove spojine, povečajo pretok krvi v tkivih in znižajo krvni tlak. Pomembno je, da pijemo dovolj tekočine. Poskrbite, da bo steklenica z vodo vedno v vaši bližini, in popijte požirek, še preden postanete žejni.

Stres lahko poslabša prekrvavitev. Poskrbite za redno sproščanje v obliki joge, meditacije ali sprehoda v naravi. Dviganje nog nad glavo pomaga do boljše cirkulacije, koristijo kompresijske nogavice.

Večurno sedenje ni dobro za cirkulacijo, saj oslabi mišice nog in upočasni pretok krvi v nogah, kar lahko povzroči strdek. Če v službi večinoma sedite, razmislite o mizi, za katero lahko delate stoje. Če to ni izvedljivo, večkrat vstanite in se raztegnite ter sprehodite, vsaj do stranišča ali čajne kuhinje.