Danes je svetovni dan hoje. Vsakodnevna hoja je koristna, saj na različne načine vpliva tako na fizično kot na duševno zdravje.

NIJZ ob njem poudarja pomen te aktivnosti za krepitev zdravja in telesne pripravljenosti. Za obeležitev dneva hoje predlaga sprehod, poučen pohod po gozdnih poteh in raziskovanje rastlinskega sveta, tekmovanje v hoji ter udeležbo na pohodih in drugih dogodkih v lokalni skupnosti.

A ne zgolj danes, za hojo si je treba čas vzeti vsak dan. Če pa za daljšo zmanjka časa in imate na voljo le deset minut, je dobro vedeti, kdaj je desetminutna hoja najučinkovitejša.

Obstajajo trije deli dneva, ki zagotavljajo maksimalno dobrobit: zjutraj, po kosilu in v večernih urah, piše dnevnik.hr.

Jutranja hoja

Takoj po bujenju je idealen trenutek za spodbujanje delovanja telesa in uma. Med desetminutno hojo na svežem zraku se poveča količina kisika v krvi, kar prispeva k hitrejšemu prebujanju in še ves dan pozitivno vpliva na zbranost.

Ob tem se pod vplivom jutranje svetlobe pospeši tvorjenje serotonina, hormona sreče, jutranja hoja pomaga še pri uravnavanju cirkadialnega ritma, kar se v končni fazi odraža z boljšim spancem.

FOTO: Yacobchuk/Gettyimages

Po kosilu

Kratek sprehod po kosilu pomaga prebavi in zmanjšuje popoldansko utrujenost. Spodbuja dotok krvi v možgane, izboljšuje miselne funkcije in zagotavlja boljši spomin.

Študije so pokazale, da redni sprehodi v sredini dneva znatno znižujejo tveganje za degenerativne bolezni, kot je alzheimerjeva bolezen.

FOTO: Pershinghks/Gettyimages

Večerni sprehod

Večerni sprehod pomaga pri sproščanju po napornem dnevu. Že zgolj deset minut zmerne aktivnosti spodbuja izločanje hormonov sreče endorfinov, ki pomirjajo telo in duha.

Prav tako zmerna fizična aktivnost pred spanjem izboljšuje kvaliteto spanca, ki je ključen za regeneracijo možganov in za dolgoročno zdravje.