Kalcij sodeluje v številnih procesih

Kalcij je zelo pomemben mineral, ki ga v telo vnašamo s hrano. Skrbi za trdnost in strukturo zob in kosti, poleg tega ima pomembno vlogo pri mišičnem krčenju, prevodnosti živčnih impulzov, sproščanju hormonov in strjevanju krvi.

»Bistven je tudi za pravilno delovanje mišic, saj sodeluje v procesu krčenja mišičnih vlaken. Brez njega mišice ne bi mogle normalno delovati, vključno s srčno mišico,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Dnevne potrebe po kalciju se razlikujejo glede na starost, spol in življenjski slog, sicer pa so dnevne priporočene količine kalcija za odrasle moške 1000 mg, za ženske 1200 mg, nosečnice in doječe matere pa lahko uživajo od 1000 do 1300 mg.«

Izguba kostne mase

Potrebe po kalciju se lahko povečajo iz več razlogov in v različnih obdobjih; denimo otroci in mladostniki doživljajo intenzivno rast in razvoj kosti.

»Tudi med nosečnostjo se potrebe po njem povečajo, saj se razvija kostni sistem nerojenega otroka, med dojenjem pa se prenaša kalcij na otroka prek mleka, kar lahko vpliva na potrebe matere po tem mineralu. S staranjem se gostota kosti zmanjšuje, kar povečuje tveganje za osteoporozo in zlome kosti. V tej fazi življenja se lahko priporoča večji vnos kalcija, da bi preprečili izgubo kostne mase. Ljudje, ki se ukvarjajo z intenzivno telesno dejavnostjo ali športom, imajo lahko povečane potrebe po kalciju. To je zato, ker se takrat mišice krčijo in sproščajo ter s tem aktivirajo procesi, ki potrebujejo kalcij. Na presnovo kalcija v telesu lahko vplivajo tudi nekatera zdravila, kot so kortikosteroidi in antikonvulzivi,« nadaljuje sogovornica in opozarja na previdnost: »Pretirano uživanje kalcija lahko povzroči tudi težave, kot so ledvični kamni. Pravilno ravnovesje med kalcijem in drugimi hranili je ključno za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.«

Mag. Darja Potočnik Benčič poudarja, da lahko na njegovo presnovo v telesu vplivajo tudi nekatera zdravila. FOTO: osebni arhiv

Da bi vsak dan zagotovili zadosten vnos kalcija, so pomembni predvsem mleko in mlečni izdelki, listnata zelenjava, ribe, oreščki in semena, stročnice, tofu in tempeh, ajdova kaša in kvinoja ter nekateri plodovi, kot so fige, pomaranče, mandarine in suhe slive.

»Če si prizadevate pokriti potrebe po kalciju, se posvetujte s strokovnjakom za prehrano ali s farmacevtom, predvsem pa pred uporabo prehranskih dopolnil. Ta so smiselna le v določenih okoliščinah, ko ni mogoče zadostiti potrebam telesa po hranilih samo s prehrano. Nekateri imajo posebne potrebe zaradi alergij, intoleranc, prehranskih omejitev ali specifičnih diet. Povečane potrebe po kalciju imajo nosečnice, doječe matere, otroci v obdobju rasti in športniki. Dopolnila so koristna ob določenih boleznih ali stanjih, kot so sindrom razdražljivega črevesja, celiakija ali druge bolezni, saj lahko vplivajo na absorpcijo, ter ob uživanju nekaterih zdravil. Tudi s starostjo se lahko sposobnost telesa, da učinkovito absorbira nekatera hranila, zmanjša.«