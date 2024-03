Kako škodljiv je vaš lak za nohte (in kaj se zgodi v telesu po nanosu)

Na trgovskih policah je vsako leto videti več »naravne« kozmetike, kupci pa smo vse bolj pozorni pri prebiranju sestavin na izdelkih. A četudi mnoge ženske že zelo pazijo, s kakšno kozmetiko negujejo in ličijo svojo kožo, se jih zelo malo zaveda, kaj počnejo s svojimi rokami (pa tudi nogami). Večina današnjih lakov za nohte je žal še vedno precej toksičnih.

Sporno kemikalijo zamenjal hormonski motilec

Raziskava ameriške Univerze Duke iz Severne Karoline in ameriške neprofitne organizacije za zaščito okolja in zdravja ljudi Environmental Working Group je razkrila srhljive resnice o laku za nohte: ko ga nanesemo na nohte, njegove kemikalije ne ostanejo samo na površini roževine, ampak prehajajo globlje v naše telo in se znajdejo celo v urinu!

Ena izmed kemikalij, ki je raziskovalce najbolj zmotila, se imenuje difenilni fosfat ali DPHP. Ta spojina je bila v telesu žensk, ki so jih testirali v študiji, prisotna tudi več kot 20 ur po nanosu laka za nohte. Še več, DPHP so našli v urinu prav vseh žensk, ki so sodelovale v raziskavi, njegova koncentracija v urinu pa je z vsako uro rasla in bila po 10 do 14 urah kar sedemkrat višja, kot preden so ženske nanesle lak za nohte, po 20 urah pa je dosegla višek koncentracije. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.