Kava ne prebudi le telesa in duha, prebudi tudi kožo in ohranja njen mladostni videz

Mnogi si brez skodelice kave ne predstavljajo začetka dneva: okusen napitek nas prijetno prebudi, spodbudi v nov dan in celo pospeši prebavo. In dan se lahko začne; in če si privoščimo še drugo skodelico kave, tudi uspešno nadaljuje. Tako vsaj prisegajo mnogi. Nekateri pa so odkrili še številne druge prednosti priljubljenega napitka. Za katerega niti ni nujno, da je topel! Kava je učinkovito negovalno in lepotilno sredstvo, zatrjujejo izkušeni, da trditev ni iz trte izvita, pa dokazujejo številni kozmetični izdelki, ki vsebujejo domnevno čudežno učinkovino. Za kožo in lase!

Z medom Da pomagamo ohranjati vlažnost kože, zmešamo žlico mlete kave z žlico medu. Nanesemo na obraz, izogibamo se predelu okoli oči. Po 20 minutah speremo z mlačno vodo. Maska pomaga tudi preprečevati nastanek gub.

Blaži znake staranja

Kava pomaga čistiti in ožiti pore, preprečevati vnetja, odstranjevati odmrle celice in spodbuditi proizvodnjo kolagena. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Prosti radikali se v telesu včasih nakopičijo in nam škodujejo, kar lahko spodbudi proces staranja, kava, bogata z antioksidanti, pa lahko pospeški krvni pretok, nevtralizira delovanje prostih radikalov in tako pomaga preprečevati oziroma blažiti znake staranja. Uporabimo lahko izdelke, ki vsebujejo kofein, lahko pa kožo, ki beleži posledice sončenja, kajenja in pomanjkanja spanca ter drugih nezdravih navad in pa dednih dejavnikov, redno masiramo z mleto kavo. Žlici mlete kave (še bolje je menda, če je usedlina) dodamo olivno olje in zmešamo, masko nanesemo na obraz. Še posebno učinkovita je v predelu oči, saj blaži videz podočnjakov. Masko lahko uporabimo tudi trikrat na teden; okoli oči jo pustimo učinkovati največ dvajset minut, drugod na obrazu pa do ene ure.

Z mlekom Žlico mlete kave zmešamo z dvema žlicama mleka in nežno vtremo v kožo obraza za 15 minut. Speremo z mlačno vodo. Koža bo čista in sijoča.

Kava deluje protivnetno in protibakterijsko, učinkovita je tudi pri čiščenju mastne kože. Pomaga čistiti pore in jih ožiti, preprečevati vnetja, odstranjevati odmrle celice in spodbuditi proizvodnjo kolagena, kar je ključno v boju proti aknam. Številni izdelki za umivanje obraza zato vsebujejo kofein. Zanimivo, pitje kave nas prebudi in spodbudi k delu, nanašanje kave na kožo pa deluje ravno nasprotno: pomirjujoče. Odpravlja rdečino, zato ji bo hvaležna predvsem občutljiva koža. Kot rečeno, antioksidanti v kavi pomagajo varovati kožo pred škodljivimi učinki UVA- in UVB-žarkov.

S kurkumo in jogurtom V gladko zmes povežemo po žlico mlete kave, kurkume in jogurta. Nanesemo na obraz, nekaj časa nežno masiramo, po 20 minutah pa s krožnimi gibi in mlačno vodo spiramo. Maska pomaga posvetliti temne pege, koži odstrani odvečno maščobo.

Nad celulit!

V kombinaciji z medom pomaga ohranjati vlažnost kože. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Celulitu se ne moremo povsem izogniti ali ga odpraviti, lahko pa ublažimo njegov videz oziroma ga pomagamo preprečevati. Tudi s kavo, zatrjujejo izkušeni. Kofein spodbudi krvni pretok in gladi kožo, v kombinaciji z zdravo prehrano in redno rekreacijo se je tako mogoče celulitu postaviti po robu. Namesto z dragimi kozmetičnimi izdelki lahko kritične predele redno masiramo z ohlajeno črno kavo.

Z limono Žlico mlete kave in žlico limonovega soka povežemo v gladko zmes in nanesemo na obraz in vrat. Po 15 minutah speremo z mlačno vodo. Mešanica bo kožo enakomerno posvetlila, odstranila odmrle celice in spodbudila rast novih. Koža bo čista in sijoča.

Ne le naše brbončice in koža, za kavni odmerek nam bodo hvaležni tudi lasje, saj pomaga uravnavati njihovo naravno vrednost pH. Tako kot prebudi telo in duha, lahko kava poživi lase: s pospešenim krvnim pretokom poskrbi za močnejše lase in korenine ter pomaga preprečevati izpadanje.