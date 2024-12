Kako hujšati, da koža ne bo prevelika

Koža je sestavljena iz proteinov, kot sta kolagen in elastin, ki ji omogočata čvrstost in elastičnost. Med pridobivanjem teže se koža razteza, da bi se prilagodila povečani telesni masi, to pa poškoduje kolagenska in elastinska vlakna, ki bi sicer kožo po hujšanju pomagala vrniti v prvotno obliko. Koža po hujšanju ostane ohlapna tudi zaradi manj kolagena, ki je posledica izgube teže. Kako izrazite posledice bo imelo hujšanje na kožo, je odvisno od dejavnikov tveganja, kot so starost, genetika, izpostavljenost soncu in kajenje.

Za več kot 60 kg izgubljene teže lahko poseg odstranitve odvečne kože krije zavarovalnica.

Starejša koža ima manj kolagena, kar pomeni, da je manj elastična in bolj nagnjena k ohlapnosti po izgubi teže. Genetski dejavniki določajo, kako se koža odziva na pridobivanje in izgubo teže, medtem ko kronična izpostavljenost soncu zmanjšuje proizvodnjo kolagena in elastina. Kajenje dodatno zmanjšuje proizvodnjo kolagena in poškoduje obstoječi kolagen, kar vodi do ohlapne, povešene kože. Še en pomemben dejavnik je hitrost hujšanja. Idealno bi bilo, če bi težo izgubljali počasi, kar koži omogoča, da se postopoma prilagodi zmanjšani telesni masi in je manj ohlapna.

Kolagen lahko uživamo tudi v obliki prehranskih dodatkov. FOTO: Yulia Lisitsa/Getty Images

Metode odpravljanja

Ena od ključnih metod za odpravljanje ohlapne kože po hujšanju je vadba, v okviru te pa treningi za moč. Še posebno učinkovite so vaje, kot so planki, trebušnjaki in druge vaje za trebušne mišice.

Prehrana, bogata z beljakovinami, je ključnega pomena za zdravje kože. Beljakovine zagotavljajo gradnike kolagena, beljakovine, ki daje koži čvrstost in strukturo. V obroke vključite puste vire beljakovin, kot so piščanec, ribe, fižol in tofu. Tudi prehranski dodatki kolagena ali živila, bogata s kolagenom, kot so kostne juhe, pomagajo izboljšati videz kože.

Odpravimo jo lahko s terapijami, ki spodbujajo nastanek kolagena.

Maščobne kisline omega 3, ki jih najdemo v ribah in oreščkih, ter vitamin C, ki pomaga pri sintezi kolagena, so prav tako pomembni. Citrusi, jagode in druga živila, bogata z vitaminom C, ščitijo kožo pred poškodbami in izboljšajo njeno elastičnost. Za slednjo je pomembna njena dobra navlaženost, kar dosežemo tako, da se redno hidriramo.

Medicinski postopki

Ohlapno kožo lahko odpravljamo tudi z medicinskimi postopki. Ena od možnosti je kirurški poseg, ki pride v poštev, kadar je ohlapne kože res veliko. Tako imenovane postbariatrične posege opravljajo plastični kirurgi, stroške pa v nekaterih primerih krije zavarovalnica. Do brezplačne operacije so upravičeni tisti, ki so izgubili nad 60 kg telesne teže, imajo indeks telesne teže pod ali blizu 25 ter vzdržujejo novo težo vsaj leto dni. Pogoj je še, da imajo zaradi odvečne povešene kože funkcionalne motnje.

Z vajami za moč preprečujemo in odpravljamo ohlapno kožo. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Manj invaziven način, primeren za manj izrazite težave, so nekirurški postopki, kot je radiofrekvenčna terapija; ta uporablja energijo radiofrekvenčnih valov za spodbujanje proizvodnje kolagena, kar izboljša elastičnost kože. Proizvodnjo kolagena spodbujajo tudi drugi postopki, na primer terapije z infrardečo svetlobo in ultrazvokom.