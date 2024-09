Ozempic je trenutno v medijih zelo izpostavljeno zdravilo. Zdravniki ga priporočajo za uravnavanje sladkorne bolezni tipa 2, vendar ga vse pogosteje uporabljajo za hujšanje, tudi brez diagnoze diabetesa. Številni zvezdniki pripisujejo svoje uspehe v boju s kilogrami prav ozempicu, ne zdravemu načinu življenja. To ustvarja napačno predstavo, da gre za čarobno rešitev, ki ima tudi številne negativne stranske učinke. Dejstvo je, da dolgoročni uspeh vedno temelji na uravnoteženi prehrani in telesni aktivnosti. Ozempic deluje tako, da posnema hormon GLP-1, ki se sprošča v telesu po obroku in pomag...