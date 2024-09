Manekenka Mossova zaradi predoziranja z zdravilom za hujšanje morala v bolnišnico: najslabša odločitev

26-letna manekenka Lottie Moss, polsestra super modela Kate Moss je zaradi predoziranja z ozempicom pristala v bolnišnici.

Lottie si je ozempic priskrbela s pomočjo prijateljice, povedala je, da ga je uporabljala dva tedna in po izkušnji dejala, da bi raje umrla, kot bi ga ponovno jemala.

Pojasnila je, da je po uporabi v obrazu in rokah čutila krče in da je bila to ena najhujših izkušenj v njenem življenju.

Po pregledu v bolnišnici so zdravniki ugotovili, da je namesto doze, ki je namenjena osebam s približno 60 kilogrami, je jemala tisto za osebe z nad 100 kilogrami.

»Pred nekaj meseci nisem bila zadovoljna s svojo težo. Prijateljica mi je rekla, da lahko zame dobi ozempic. Dobila ga je od zdravnika.

Vendar to ni videti tako, da se preprosto gre v ambulanto in ga on predpiše, temveč ga lahko dobite šele po pregledu.

Konec koncev gre za zdravilo, ki je nevarno in namenjeno pretežkim osebam s sladkorno boleznijo. Ko sem ga jemala, sem jemala odmerek, namenjen ljudem, težjim od 100, jaz pa sem imela 60 okoli kilogramov.«

»To so malenkosti, ki bi jih morala poznati in upoštevati, preden sem se odločila zanj. A uporablja sem ga in to je moja najslabša odločitev, ki sem jo kdaj koli sprejela.

Prosim, razmislite o jemanju. Nikar, ni vredno,« je zaupala v podkastu.

Povedala je še, da je med jemanjem zdravila bruhala, dehidrirala, da je njena koža dobila nezdravo barvo, da so ji izpadali lasje in je drastično shujšala.

Po prvem odmerku je njena teža s 60 padla na 57 in nato na 53 kilogramov, piše The Telegraph.co.uk.