To se bo zgodilo, če boste vsak dan pojedli peščico oreščkov

Družba postaja vse bolj kompleksna in zapletena. Stres, ki smo mu zato vsakodnevno izpostavljeni, terja davek z vidika duševnega zdravja slehernika.

Depresija je v porastu in zdi se, da je ni mogoče ustaviti. Na srečo obstaja preprost način, s katerim se lahko zniža tveganje zanjo in poskrbi za duševno zdravje na sploh. Vse, kar je treba storiti, je shrambo založiti s pravimi živili.

Strokovnjaki so namreč odkrili, da lahko z vsakodnevnim uživanjem oreščkov znatno znižamo tveganje za nastanek depresije.

Izkazalo se je, da ti plodovi možnost za to mentalno težavo zmanjšajo kar za 17 odstotkov. To je za vse, ki niso alergični nanje, vsekakor dobra novica.

Učinkoviti ne glede na druge spremenljivke

Raziskovalci so ugotovili še, da je njihov učinek na mentalno zdravje opazen ne glede na druge dejavnike, ki vplivajo na pojav te težave, kot so socialno-demografsko okolje, način življenja in zdravstvena oskrba.

Do teh zaključkov so prišli s pomočjo britanske baze Biobank, v kateri so zabeleženi podatki o zdravju in načinu življenja 500.000 posameznikov.

Med priporočljive oreščke sodijo tudi mandlji. FOTO: Aaronamat/Gettyimages

Niso analizirali vseh, temveč so pod drobnogled vzeli vzorec s 13.504 osebami, pri katerih depresija na začetku poskusa ni bila opažena. Sodelujoči so bili stari od 37 do 73 let, podatke so zbirali med letoma 2007 in 2020.

Po petih letih uživanja različnih količin oreščkov (od majhne do zmerne) so ugotovili, da je bila pojavnost depresije pri tistih, ki so jih jedli redno, veliko manj verjetna, pri 8,3 odstotka oseb, ki oreščkov niso uživale, se je ta v petih letih pojavila.

Navdušeni nad lupianstimi plodovi

»Naša dognanja so izpostavila še eno pozitivno plat rednega uživanja teh plodov, in sicer opazno nižje tveganje za pojav depresije.

To je še en močan razlog, da bi jih morali vsi, ki nanje niso alergični, vključiti v prehrano,« je pojasnil Bruno Bizzozero-Peroni, raziskovalec z univerze Castilla-La Mancha, piše The Independant.

Najboljša količina

Približno 30 gramov je idealna količina za preventivo. Primerni so vsi, od brazilskih oreščkov, orehov, lešnikov pistacij, mandljev, dobri so tudi tisti, ki tehnično gledano ne sodijo v to skupino: arašidi in indijski oreščki.

Raziskovalci se sicer še niso dokopali do natančnega odgovora na vprašanje, kaj je ozadje učinka teh plodov na duševno zdravje, so pa podali nekaj možnih pojasnil.

Peščica na dan za boljše duševno zdravje. FOTO: Puhhha/Gettyimages

Zakaj nižajo tveganje?

»Oreščki telesu zagotavljajo pisano paleto bioloških fitokemikalij, ki pozitivno vplivajo na številne mehanizme.

Denimo antioksidante, ki delujejo protivnetno in zavirajo določene patogene procese, tudi v možganih,« so zapisali avtorji študije, objavljene v časopisu Clinical Nutrition, z zaključki katere pa se ne strinjajo vsi.

Drugo mnenje

Jenna Macciochi predavateljica na univerzi Sussex je njene izsledke komentirala takole: »Izhaja iz sodobnih smernic, ki izpostavljajo velik vpliv prehrane na mentalno zdravje. A na žalost kaže le na pozitivno povezavo, ne izkristalizira pa dejanskega načina delovanja teh plodov.

Tudi te bo treba proučiti, preden bi lahko podajali relevantna priporočila glede prehrane, ki vpliva na duševno zdravje,« njene besede povzema The Independant.

Najboljša je uravnotežena in zdrava prehrana. FOTO: Monticelllo/Gettyimages

»Do tedaj je z vidika živil najboljši način varovanja tega uživanje protivnetne, denimo mediteranske prehrane, katere sestavina so tudi oreščki,« je zaključila Macciochijeva.