Kaj je moški brez brkov?

Ste med tistimi, ki so pozabili na ritual, ki v Sloveniji živi že 14 let? Potem se niste srečali z zloveščo boleznijo in imate srečo, da je niste spoznali med bližnjimi. Kdor koli pa se je soočil s to boleznijo, jo preživel ali pa spremljal, kako se z njo spopada kdo od znanih, se bo prvega novembra na sveže obril in si pustil rasti brke vse do prvega decembra.

Po svetu in tudi pri nas si moški vsak november omislijo brke in opozarjajo na raka prostate. Movember je beseda, sestavljena iz moustache (brki) in november.

Začelo se je leta 2003 v Avstraliji, od koder se je gibanje najprej razširilo po angleško govorečih državah, Britaniji, ZDA in Kanadi, nato pa še po Evropi. Podružnice gibanja movember ni težko odpreti; obstajajo določena pravila, denimo, za sponzorje nočejo farmacevtskih družb, da ne bi nastal konflikt interesov, kot pojasnjuje Martin Šala, ki je s prijatelji leta 2010 ustanovil slovensko vejo movembra. Denar, ki ga zberejo moški po vsem svetu, gre namreč v roke dobrodelnim organizacijam, ki se večinoma ukvarjajo s problematiko raka na prostati. In če bi jim ta denar dajale farmacevtske družbe, ne bi bilo ravno dobro. V državah, ki imajo tovrstne dobrodelne organizacije, gre denar neposredno k njim, denar iz preostalih držav pa se zbira v velikem žaklju, ki se mu reče Global Action Plan. Tam se vsako leto določi, za kaj ga bodo porabili.

ABC A. Za rakom prostate v Sloveniji povprečno zboli več kot 1600 moških na leto. B. V prihodnosti bo verjetno organizirano presejanje za raka prostate. C. Rak mod je redka vrsta raka z dobrim preživetjem.

Smisel

Večina moških nas gre nerada k zdravniku, pregled prostate pa je še posebej neprijeten za vse, ki imajo brke ali jih nimajo. Ampak vemo, kako gre in kaj nam govorijo: prej ko greš na pregled prostate in odkriješ morebitnega raka, več možnosti za ozdravitev imaš. To je glavni smisel, ki ga poudarja movember. Drugi pa je zbiranje denarja za raziskave raka na prostati in druge moške bolezni. Če samo malce zavijem iz teme, bi zelo rad pohvalil program, ki ga vsi moški, ki smo dočakali abrahama, dobro poznamo.

Zavezani modri pentlji FOTO: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

Svit je tisti, ki ti samo nekaj dni po 50. rojstnem dnevu na dom pošlje lepo voščilo za visoki jubilej in hkrati vabilo na pregled … saj vemo, česa. In to ti pošiljajo, dokler se ne odzoveš. To počnejo že vrsto let, kar je fantastično. Zdaj se lahko pohvalijo: preden smo začeli v Sloveniji izvajati program Svit, je bila večina primerov raka na debelem črevesu in danki odkrita v napredovani obliki, sedaj pa zaradi njega več kot 70 odstotkov primerov te bolezni odkrijejo tako zgodaj, da onkološko zdravljenje sploh ni potrebno. Odlično bi bilo, če bi kritična skupina moških, z brki ali brez, prvega novembra dobila vabilo tudi za pregled prostate.

Simbol

Brki so le simbol – kot rožnata pentlja pri ozaveščanju o raku na dojkah –, da je očitno, da govorimo o moških boleznih. Če te kdo vpraša, zakaj imaš brke, je takoj lažje razložiti. Seveda pa je movember predvsem čas, da se končno odločiš za prijavo na pregled prostate. Vemo, težko je, a vsi moški moramo vedeti, da se bo morala velika večina s to boleznijo prej ali slej srečati. Kot rečeno, prej ko se, več možnosti imamo za ozdravitev. Če si boste ali ne boste pustili rasti brkov, pokličite svojega zdravnika (če ga imate) in se naročite na pregled prostate. Torej, kaj je moški brez brkov? Reva, ki si ne upa na pregled prostate!

Movembrska pravila 1. Prvi november moraš začeti sveže obrit. 2. Brke si pustiš rasti ves mesec. 3. Brki se ne smejo dotikati zalizcev. 4. Brki se ne smejo združiti s kozjo bradico. 5. Vesti se moraš kot pravi džentelmen.

Tek

V skladu s poslanstvom movembra pri nas vsako leto izvedejo dobrodelni Movember tek, katerega namen ni tekmovanje, ampak promocija gibanja, promocija in spodbujanje zdravega načina življenja in ne nazadnje prijetno druženje.

Brkati tekači se bomo po nekaj letih znova zbrali na najbolj brkatem teku. Dogodek bo 23. novembra z zborom na Prešernovem trgu. Tekli bomo po naši že dobro poznani in uveljavljeni trasi Prešernov trg–Tivoli–Ljubljanski grad–Prešernov trg. Dobimo se ob 10.30 na Prešernovem trgu, nalepili si bomo sijajne brčice ter oblekli movember tekaške majice, ob 11. uri pa začeli teči po promenadi Čopove in Cankarjeve ulice proti parku Tivoli in naprej po naši trasi.