Je eden najpogostejših vzrokov za slepoto, doleti polovico odraslih

Siva mrena je eden najpogostejših vzrokov za slepoto po svetu, na srečo pa jo je mogoče prepoznati in pravočasno ter učinkovito zdraviti. V večini primerov lahko vid s kirurškim posegom obnovimo, zato se velja ob pojavu simptomov čim prej posvetovati z oftalmologom in se dogovoriti o zdravljenju.

Siva mrena ali katarakta nastane zaradi sprememb v kemični strukturi beljakovin v celicah leče. Običajno se bistra beljakovina zamegli, največkrat zaradi staranja; podatki kažejo, da siva mrena do 75. leta doleti do polovico odraslih. Na očesni leči nastane motna plast; svetloba vse manj prodira v oko, vidimo čedalje slabše, simptomi so vse bolj nadležni in moteči. In tudi nevarni, denimo pri vožnji, predvsem ponoči, ko se lahko okoli žarometov bližajočih se vozil pojavijo raznobarvni obroči. Podobno se nam lahko dogaja tudi čez dan, vid pa je pri močni svetlobi še bolj meglen. Ponoči težko razločujemo gibanje in predmete. Vid je lahko tudi dvojen ali celo trojen, v napredovalih primerih je očesna leča že na pogled motna ali mlečno bela, nekateri pa občutijo tudi bolečino ali pritisk v očesu.

Operacija sive mrene je zelo pogost in učinkovit poseg, ki ga opravijo ambulantno, vsekakor pa je pomembno, da za zdrave oči skrbimo že veliko prej, predvsem s prehrano, ki naj bo bogata z luteinom, zeaksatinom, vitamini A, C in E, cinkom in maščobnimi kislinami omega-3. Na jedilniku naj bodo tako korenček kot ohrovt, zelje, špinača, brokoli, cvetača, citrusi, sladki krompir, fižol, jajca, papaja, mango, kivi, lubenica, koruza, rdeča paprika, grah, oreški in semena in morski sadeži. Ustrezna živila pomagajo ohranjati bistrost leče in preprečevati njene poškodbe, odganjajo proste radikale ter zmanjšujejo bleščanje in utrujenost oči.

Za zdrave oči opustimo kajenje, nadzorujemo telesno težo, sladkorno bolezen in krvni tlak, se izogibamo neposredni UV-svetlobi in dovolj počivamo.