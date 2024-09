Izjemni zdravilni učinki wasabija in zakaj je dobro uživati njegove kalčke

Le malokdo lahko trdi, da je zares pokusil pravi wasabi. Tudi če ste pogosti jedci sušija, v večini restavracij ob riževih zvitkih strežejo le slab približek pekoče korenine; mešanico gorčice, navadnega hrena in živilskega barvila. To pa zato, ker je wasabi ali Wasabia japonica neverjetno drago živilo. Za kilogram zelenih korenin neverjetno močnega okusa je treba odšteti od 150 do 300 evrov, po nekaterih ocenah pa si to privošči le okoli pet odstotkov japonskih restavracij po svetu.

In razlog za tako astronomske cene? Muhavost rastline. Strokovnjaki namreč že leta ugotavljajo, da je wasabi ena izmed rastlin, ki jih je najteže kultivirano gojiti, saj najbolje uspeva v naravnem okolju japonskih skalnatih rečnih strug ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.