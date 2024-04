Imate zelene oči? Ta zdravnik ima za vas novice

V naših šarenicah se dogaja več, kot bi si sploh lahko mislili, pravi zdravnik Karan Raj, ki sicer na tiktoku redno deli svoje znanje in ugotovitve. »Če imate zelene oči, imate pravzaprav tri barve oči, ki se mešajo,« pravi. Pojasnjuje, da barva oči deluje podobno kot barvni pigmenti – združuje mešanico različnih odtenkov, da ustvari enoten učinek.

Zelen oči imajo malo rumenega pigmenta, imenovanega lipokrom. »To najdemo v stromi šarenice,« pojasnjuje dr. Raj. Tisti z zelenimi očmi imajo tudi manjšo količino rjavega pigmenta na istem območju – to je melanin. Prav tako imajo nekaj modrega pigmenta. Kombinacija teh plasti ustvari zeleni učinek, zaključi doktor.

Ali ni tako z vsemi barvami oči?

Ne do te mere. Temno rjave oči so večinoma posledica melanina, medtem ko ga imajo modre oči zelo malo. In čeprav obstaja le nekaj barv oči, so načini, kako se te barve lahko pokažejo, neskončno kompleksni, pravijo na kliniki Cleveland. Na primer, lešnikove oči so kombinacija rjave, zlate in zelene.

In če ne štejemo barv, kot je rdeča/rožnata zaradi stanj, kot je albinizem, je najredkejša barva oči zelena, še dodajajo. Na svetu naj bi jo imela le 2 odstotka ljudi.