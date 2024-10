Hudi simptomi in strahovi: Ta bolezen je velika ovira pri vsakdanjih dejavnostih

Društvo revmatikov Slovenije, ki ima skoraj 2000 članov, je ob lanskoletnem svetovnem dnevu revmatskih bolezni zaznamovalo tudi 40 let nepretrgane podpore osebam z diagnozo vnetne revmatične bolezni v Sloveniji. »Letos bomo 12. oktobra postavili stojnico na Prešernovem trgu, kamor vabimo vse, ki jih zanima, kako jih lahko naše društvo podpre pri spopadanju z diagnozo. Društvo bo za bolnike z revmatičnimi boleznimi in za splošno javnost konec oktobra izvedlo še spletni seminar o kronični bolečini in utrujenosti ter ukrepih za spopadanje z njimi,« pojasnjuje Petra Zajc, strokovna sodelavka društva.

Še več obolelih

»Pridružili se bomo drugi fazi kampanje Manifest Eular 2024–2029. Organizacije bolnikov, združene v Eular Pare, bomo na vse novoizvoljene evropske poslance naslovile pismo za podporo številnim ukrepom, vključno z razvojem celovite strategije Evropske unije za obravnavo vse večjega zdravstvenega, socialnega in gospodarskega bremena revmatičnih in mišično-skeletnih bolezni.« Gre za kronične bolezni, ki prizadenejo več kot 120 milijonov Evropejcev vseh starosti, v Sloveniji je bolnikov od 40.000 do 60.000. So med najbolj razširjenimi in obremenjujočimi nenalezljivimi boleznimi v Evropi in hkrati poglavitni vzrok za začasno ali trajno delovno nezmožnost med delovno aktivno populacijo. Bolniki so dodatno izpostavljeni povečanemu tveganju za večino kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, debelost, nekatere maligne bolezni, demenca ...

Zdrav življenjski slog je ključen pri obvladovanju simptomov. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Nerazumevanje okolice Kronične vnetne revmatične bolezni vplivajo na vse segmente posameznikovega življenja, tako na zmožnost opravljanja povsem vsakodnevnih aktivnosti, kot so vstajanje iz postelje, oblačenje, vožnja z avtom, osebna nega, intimni odnosi, gospodinjska opravila, kot tudi na medosebne odnose, družbeno in družinsko življenje. »Privedejo lahko do začasne ali trajne delovne nezmožnosti, nepravočasno prepoznane in nezdravljene povzročijo invalidnost, kar vodi v odvisnost od pomoči drugih. Bolniki se srečujejo tudi z nerazumevanjem okolice, pogosto imajo motnje spanja, bolezen vpliva na razpoloženje, povzroča zmanjšano mišično moč in funkcionalno zmogljivost, slabotnost in kognitivni upad, svoje učinke lahko dodajo še zdravila. Raziskave kažejo, da revmatične bolezni občutno povečajo možnost za anksioznost in depresijo. Bolniki se spopadajo s strahovi pred napredovanjem bolezni, pred bolečino, izgubo samostojnosti, invalidnostjo, izgubo zaposlitve,« poudarja Petra Zajc.

»Zaradi uničujoče kombinacije zdravstvenih dejavnikov, vključno s staranjem prebivalstva, negativnimi trendi življenjskega sloga ter kroničnim pomanjkanjem revmatologov in revmatoloških zdravstvenih delavcev, se pričakuje povečanje števila in resnosti bolezni. Brez nujnega ukrepanja bi lahko presegli sposobnost odzivanja na potrebe bolnikov in ogrozili vzdržnost evropskih sistemov zdravstvenega varstva. Čeprav je Evropski parlament v zadnjih letih poudaril, da se je treba bolj osredotočiti na revmatične in mišično-skeletne bolezni, jih EU in države članice pri oblikovanju politik še vedno ne upoštevajo,« še opozarja Zajčeva.

Letošnji svetovni dan poteka v znamenju opolnomočenja in izobraževanja bolnikov ter spodbujanja, da prevzamejo nadzor nad boleznijo, stroka pa poudarja, da je ob zdravljenju pomemben tudi zdrav življenjski slog z ustrezno prehrano in redno telesno vadbo ter rednimi pregledi. Osnovni cilj zdravljenja je seveda umiritev bolezni, ko je odsotna večina bolezenskih znakov, ali pa vsaj nizka aktivnost bolezni z nekaj težavami.