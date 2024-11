Granatno jabolko: tri najpogostejše napake pri uživanju

Granatno jabolko je zimsko sadje s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje. V sto gramih sadeža je le približno 83 kalorij (340 džulov), ob tem pa kar 17 odstotkov dnevno priporočene količine vitamina C, pet odstotkov dnevno priporočene količine vitamina B6, tri odstotke dnevno priporočene količine magnezija in en odstotek dnevno priporočene količine kalcija ter železa.

Tu so še antioksidanti, ki preprečujejo telesna vnetja, varujejo pred številnimi oblikami raka, so dobri za zdravje srca, sečil, zaradi vlaknin sadež pozitivno vpliva na prebavo, piše Healthline.

FOTO: Ariadna Nevskaya/Shutterstock

Da bi kar najbolje izkoristili vse te učinke, se je treba izogibati najpogostejšim napakam pri uživanju granatnega jabolka, ki jih izpostavlja prehranska strokovnjakinja Archana Batra.

Zanemarjanje olupka

Olupek granatnega jabolka je res trd in neprijetnega okusa ter ga praktično ni mogoče jesti, a zato ga nikar ne zavrzite. Vsebuje namreč veliko zdravju prijaznih snovi in iz njega lahko pripravite čaj.

Kako pripraviti čaj?

10 do 12 gramov posušenih olupkov prelijte z 200 mililitri vrele vode. Če boste uporabili premalo olupkov, napitek ne bo imel učinka, če boste z njimi pretiravali, se lahko pojavijo neljubi stranski učinki, kot so glavobol, vrtoglavica in potenje.

Olupke v vodi v pokriti posodici pustite 25 minut.

Čaja ne precejajte.

Čaj iz olupkov granatnega jabolka pripomore k razstrupljanju organizma, uničuje škodljive mikrobe in pozitivno vpliva na prebavni sistem. Koristi pri želodčnih težavah, kot so diareja, blažja zastrupitev s hrano, krčih in napenjanju.

Z njim si lahko pomagate ob diareji, zastrupitvi s salmonelo, težavah z žolčem in pri bolečinah v trebuhu.

FOTO: Rawpixel.com/Shutterstock

Pretiravanje z granatnim jabolkom

Granatno jabolko je bogato z vlakninami in pomaga prebavi, vendar lahko pretiravanje z njim povzroči prebavne težave, kot so krči, napenjajte in diareja.

Naenkrat ne zaužite več kot 120 gramov sočnega ploda.

Zanemarjanje alergije

Alergija na granatno jabolko je sicer redka, a če se pri uživanju pojavijo srbeč jezik, zatekanje in težave z dihanjem, ga ne uživajte več.