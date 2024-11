Rastlinske spojine, ki upočasnjujejo staranje in izboljšujejo odpornost

Sadje in zelenjava, bogata s polifenoli, lahko podaljšata življenje, so na podlagi zadnje študije zapisali v časopisu Nutrients.

Rastlinski polifenoli, ne samo, da upočasnjujejo staranje možganov, temveč izboljšujejo še odpornost in s tem varujejo pred različnimi boleznimi.

»Ko pravimo, da polifenoli upočasnjujejo staranje to pomeni, da lahko te snovi, ki jih je v izobilju v hrani rastlinskega izvora, pomagajo pri zaviranju ali blaženju procesov, povezanih s staranjem, ki se odvijajo na celičnem in molekularnem nivoju,« je za Verywellhealth povedala dietetičarka in tiskovna predstavnica ameriške Akademije za prehrano in dietetiko Amy Kimberlain.

FOTO: Ruiruito/Gettyimages

Poleg upočasnjevanja celičnega staranja uživanje s polifenoli bogate hrane lahko poveča število zdravih let, saj je tesno povezano z nižjim krvnim tlakom, nižjo količino slabega holesterola v krvi in manjšim številom telesnih vnetij.

»Polifenoli premorejo različne varovalne in pomladitvene učinke, ki prispevajo h kvalitetnejšemu staranju, saj ohranjajo zdravje in podaljšujejo življenje,« je še povedala Kimberlainova.

Kaj so rastlinski polifenoli?

To so naravne spojine v sadju in zelenjavi z antioksidativnim, torej protivnetnim delovanjem. Obstaja več kot 8000 vrst polifenolov, nekateri živilom zagotavljajo značilno barvo, drugi aromo.

Mednje sodijo flavonoidi, vključujoč antocianine, rdeče pigmente, ki so v rdečem grozdju, črnem ribezu in rdeči čebuli. Ter flavanoli, spojine v temni čokoladi in zelenem čaju.

Snovi, kot so fenolne kisline, so v hrani, kot so divje borovnice, kava, korenje. Polifenoli v rdečem grozdju, tudi vinu in temni čokoladi so tisti, zaradi katerih nekateri trdijo, da zmerno uživanje teh poslastic pozitivno vpliva na zdravje.

FOTO: Shaiith/Shutterstock

Strokovnjaki za prehrano pravijo, da je hrana, bogata s sadjem in zelenjavo, najboljši način za vnos več polifenolov v telo. Ti so res dostopni tudi s prehranskimi dodatki, a se je pred uživanjem teh dobro posvetovati z zdravnikom. Sploh, če jemljete katera od zdravil, kajti lahko vplivajo na učinkovanje teh.

»Vsekakor je boljša rešitev uživanje pestre prehrane,« meni dietetičarka.

Lahko polifenoli pomagajo do daljšega življenja?

Več raziskav je pokazalo, da lahko rastlinski polifenoli podaljšajo življenje. Leta 2023 v časopisu BMC Medicine objavljena študija je povezala vzorce uživanja s polifenoli bogate prehrane s počasnejšim biološkim staranjem.

»Naša raziskava je pokazala, da povečan vnos polifenolov s pomočjo tako imenovane Green-MED diete ne samo, da upočasnjuje biološko staranje, temveč znižuje tudi količino visceralne maščobe, izboljšuje občutljivost na inzulin in blagodejno deluje na možganske funkcije,« je povedala Iris Shai, profesorica nutricionizma in epidemiologije na univerzi Ben-Gurion, gostujoča profesorica na univerzi Harvard in avtorica študije.

FOTO: Marina Bogachyova/Gettyimages

Green-MED dieta je dieta z nizkim vnosom energije, ki vključuje živila, kot so orehi, zeleni čaj in druge, s polifenoli bogate rastline.

Dieta v ospredje postavlja rastlinsko hrano in omejuje uživanje predelanih mesnin ter rdečega mesa.

»Ta odkritja izpostavljajo pomen polifenolov z vidika presnovnega zdravja in zdravja možganov, ki se praviloma slabšata s staranjem,« je dodala Shaijeva.

Raziskave so pokazale še, da polifenoli pomagajo v zaščiti pred oksidativnim stresom in tako nižajo tveganje za nevrodegenerativne bolezni, kot so alzheimerjeva in parkinsonova bolezen ter bolezni srca, nižajo tudi verjetnost za nekatere oblike raka.

FOTO: Shutterstock

»Oksidativni stres je glavni dejavnik staranja in z njim povezanih bolezni. S tem ko polifenoli varujejo pred njim, upočasnjujejo staranje celic, manjšajo gube, varujejo tkiva pred propadanjem,« je dejala Kimberlainova.

Kako uživati več polifenolov?

Trenutne smernice ne navajajo natančno, koliko polifenolov bi morali zaužiti v korist zdravja. Namesto da bi se osredotočali na natančne količine, skušajte v prehrano umestiti več sadja, zelenjave, semen in lupinastih plodov.

S temi snovmi bogata hrana vsebuje praviloma tudi veliko vlaknin, ki pomagajo v zaščiti srca in varujejo pred različnimi oblikami raka, zlasti debelega črevesja.

Je pa res, da pretiravanje z vlakninami lahko povzroča napenjanje, zato jih prehrani, sploh, če jih niste vajeni, dodajate počasi.

FOTO: Ariadna Nevskaya/Shutterstock

Na jedilnike vključite čim več pisanega sadja in zelenjave: različne jagode, zeleni čaj, granatno jabolko, rdečo peso, brokoli, kakav, orehe in čebulo ter podobno.