Moč zime in energija narave (Suzy)

Zima je čas jin energije, pasivnosti in umiritve. Tako kot se narava ustavi, bi se morali tudi mi umiriti in slediti njenemu ritmu. Toda v sodobnem svetu pogosto delujemo drugače: hitimo, se izčrpavamo, smo nenehno v stresu in si premalokrat privoščimo kakovosten obrok ali trenutek sprostitve. Vse to oslabi našo življenjsko energijo in izčrpava ledvice – naše baterije.

Zakaj so ledvice ključne?

V tradicionalni kitajski medicini so ledvice temelj naše življenjske moči in vitalnosti. To je organ, ki ne le filtrira odpadne snovi, temveč uravnava tudi našo energijo, hormone, tekočine v telesu ter zdravje kosti. V TKM se ledvicam pripisuje ključna vloga pri ohranjanju mladosti in pomlajevanju telesa. Ledvice so kot baterije našega telesa – ko so polne, imamo več energije, življenjske moči in odpornosti, če so izčrpane, smo nagnjeni k bolezni, utrujenosti in hormonskim neravnovesjem.

obroki naj bodo polni hranil, zmerni in lahki za prebavo.

Po TKM so ledvice tesno povezane z našim življenjskim ciklusom, zato je še posebno pomembno, da se jim skrbno in redno posvečamo. Ledvice so 'založene' z energijo, ki jo lahko zadržimo ali porabimo skozi življenje – to pomeni, da lahko način življenja, prehrana in miselni vzorci vplivajo na našo dolgoživost in vitalnost.

Ko so močne, smo močni tudi mi

Namesto da posegamo po drastičnih dietah in hitrih rešitvah, ki naše telo spravljajo v še večji stres, lahko sledimo naravi. Zima je čas, ko telo potrebuje toplo in lahko hrano, počitek in toploto. Ogrevajmo noge, ledveni del in ušesa, pijmo tople napitke ter se izogibajmo hladni hrani. Umiritev in skrb za ledvice nam bosta povrnili moč, odpornost in energijo.

Apolonija Kurent Lebar FOTO: Marko Feist

Ko podpiramo ledvice, podpiramo celotno telo. Krepijo se hormoni, imunski sistem, kosti in notranje ravnovesje. Naše telo bo pripravljeno na izzive, naši dnevi bodo polni energije, zdravje bo naše največje bogastvo. Ne pozabimo: ko so ledvice močne, smo močni tudi mi.

Napotki za krepitev telesa v novembru

1. Ogrevajmo telo od znotraj in zunaj: Pripravljajmo jedi na žlico, kot so juhe, enolončnice in obare. Izogibajmo se surovi in hladni hrani, ki lahko oslabi prebavo in ledvice. Odlične začimbe za segrevanje telesa so: ingver, cimet, klinčki in kurkuma, dodajamo jih čajem, juham ali toplim napitkom. Vedno imejmo ledveni del, noge in ušesa tople. Nosimo tople nogavice, volneno ali svileno spodnje perilo in šal ter se izogibajmo dolgotrajnemu mrazu.

2. Poskrbimo za dovolj tekočine: S čaji bodimo zmerni, pijmo zeliščne, kot so kopriva, meta, rooibos ali regratov čaj. Odlična izbira so tudi tople medene limonade, limonade z ingverjem in kurkumo, tudi topla voda z limono in ščepcem cimeta. Izogibajmo se hladnim napitkom, zamenjajmo jih raje za tople, kot so bučni latte, matcha latte ali vroča topla voda.

3. Podpora ledvicam in notranji moči: Na jedilnik vključimo fižol, suh grah, stročnice, oreščke, sezam, črni sezam, ribe, polnozrnate žitarice (proso, kvinoja), bakalar, črne olive, kapre, tamari, nageljnove žbice, cimet, ingver ter kuhano zelenjavo, kot so buče, korenje, cvetača, brokoli, zelje, rdeča pesa in repa. Tudi presni kakav, kutine, orehi, mandlji, suho sadje, datlji in kostanj bodo pocrkljali in pogreli telo.

Razvajajte telo s toplimi kopelmi z eteričnimi olji (sivka, cedra, evkaliptus, preslica, sol) ali grelnimi blazinami na ledvenem delu, priporočam tudi savne, grelne vrečke in moksanje.

4. Poskrbimo za miren um: Upočasnimo tempo, večeri naj bodo rezervirani za sprostitev. Globoko dihanje pomaga umiriti telo in zmanjša stres. Preprost vdih skozi nos in dolg izdih skozi usta je odlična vaja za vsakodnevno sproščanje. November je čas, ko se lahko ozremo nazaj in zapišemo stvari, za katere smo hvaležni. To pomaga ohraniti pozitivno naravnanost.

5. Krepimo odpornost in energijo: Poleg prave hrane (obroki naj bodo polni hranil, zmerni in lahki za prebavo – zelenjava, beljakovine, omega-3 maščobe, fermentirana živila, polnovredna žita) podprimo telo z dodatki vitamina D, vnašajmo vanj dovolj omega-3 maščob in živil s vitaminom C (sedaj je čas za citruse, granatno jabolko). Večerje zaključimo idealno do 17. ure (ali vsaj do 18.). Priporočam tudi jogo, tai či ali sprehode v naravi za ohranjanje gibljivosti in pretoka energije, hkrati to telesa ne izčrpa.

6. Prisluhnimo telesu in naravi: Privoščimo si dovolj počitka. Tema in krajši dnevi nas naravno spodbujajo, da gremo prej spat in se zjutraj pozneje zbudimo. Tako kot se narava umiri, si tudi mi vzemimo čas za regeneracijo. Upočasnimo ritem, umirimo misli in prisluhnimo svojim potrebam.

Barva ledvic je črna, zato naj bo na meniju tudi črna leča. Tokrat sem vam pripravila recept, ki mi je zelo ljub.

Bolognese omaka s črno lečo (vegansko)

Črna leča bolognese

Črna leča je bogata in krepka ter polna globine okusa. Premešamo jo lahko s svojimi najljubšimi testeninami (priporočam brezglutenske kvinojine ali riževe testenine) ali jo damo na kremasto polento – v vsakem primeru bo v tem preprostem hranljivem veganskem obroku uživala vsa družina.

Črna leča bolognese s testeninami

Sestavine:

* olivno olje

* nasekljan por

* korenje, narezano na majhne kocke

* zelena, narezana na kocke

* sol, poper

* čili (po želji)

* origano, timijan ali mediteranska zelišča

* 1 jedilna žlica paradižnikove paste

* vino (rdeče po želji)

* črna leča (namočena)

* 3 srednji paradižniki, narezani na kocke s sokom, lahko tudi posušeni paradižniki ali vloženi pelati

* zelenjavna jušna osnova

* tri četrtine skodelice konopljinih semen ali zdrobljenih praženih orehov ali pekan orehov

* 2 žlički umeboši kisa

Priprava:

Na olivnem olju pražimo por, dokler ne zadiši, nato dodamo korenje, zeleno, sol, poper, čilijeve kosmiče in zelišča. Med mešanjem pražimo od 7 do 8 minut.

Dodamo paradižnikovo pasto in jo v ponvi le malo porjavimo (to bo poglobilo okus), nato po želji deglaziramo z vinom in postrgamo morebitne rjave koščke. Ko se večina vina pokuha, dodamo paradižnike in njihov sok ter jih kuhamo le nekaj minut.

Črna leča bolognese s polento

Dodamo lečo, zelenjavno osnovo in konopljina semena ali orehe. Zavremo, tesno pokrijemo, znižamo ogenj in počasi kuhamo od 20 do 25 minut ali dokler se leča ne zmehča.

Za tem posodo odkrijemo in kuhamo, dokler se večina tekočine ne pokuha oziroma do želene gostote. Vmešamo umeboši kis.

Namig:

Na koncu lahko dodamo žličko miso paste, pomešane z malo vode.

Osemnajstega novembra pričnemo program Močna zima, močna ti, na katerem bomo krepili ledvice in življenjsko esenco, vitalnost s polnovredno živo hrano. Vesela bom vaše družbe!

Naj vam november prinese mir, zadovoljstvo, zdravje, vitalnost in svetlobo!

Hvala, ker ste. (P)Ostanite zdravi!