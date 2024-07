Dr. Sebastjan Perko: Nesmiselno je, da se zobje obravnavajo ločeno od telesa

Je tudi vodja in lastnik integrativnega medicinskega centra Maha v Ljubljani. V srednješolskih letih je Dr. Sebastjan Perko želel postati zdravnik, naključje pa ga je pripeljalo do študija dentalne medicine, ki ga je sprejel z odprtimi rokami.

Kot pravi sam, gre za združevanje umetniško-ročnih spretnosti z intelektualnim, intuitivnim ter psihičnim vložkom do pacienta, kjer se v bistvu tudi skriva smisel njegovega razmišljanja in delovanja. "Če človek nekaj čuti, je to zame diagnostični podatek, ki ga je treba upoštevati in izpeljati poseg, tudi če rentgenska slika tega ne pokaže," pravi.

Kaj vas je pripeljalo na pot biološke in integrativne dentalne medicine?

Že v času študija se mi je zdelo povsem nesmiselno, da se zobje obravnavajo tako zelo ločeno od telesa. Čeprav smo zobozdravniki cel čas študija skupaj s študenti medicine, se je vsaj v mojih letih študija povečini na to gledalo kot na breme, ne kot nekaj koristnega. Sam sem zelo resno študiral prav vse medicinske predmete in danes žanjem rezultate tega vložka v znanje.

Usta ležijo v pomembnem delu telesa, v glavi, takrat pa znanost ni znala povsem dokazati te povezave, saj se v praktičnem smislu dentalna medicina ločuje od medicine. Šele v zadnjem obdobju, še posebej v zadnjih štirih ali petih letih, je več govora o tem, kako okužbe in kovine v ustih vplivajo na vse ostale organe in posledično na delovanje telesa. Pred kratkim sem govoril s kolegi na Inštitutu Jožefa Stefana, kjer so ugotovili, da je na primer živo srebro povišano že v zraku v čakalnici, kjer se amalgam še uporablja.

Torej v prvem delu kariere sem se poglobil v zobozdravstvo, cel čas pa strast do medicine ni popustila, in kot je v navadi življenja, če si nekaj zares želiš, to tudi pride. Spoznal sem Tomasa Raua, enega najuglednejših zdravnikov biološke medicine na svetu, ki me je vpeljal v biološko medicino. Biološka medicina ni nič alternativnega in uporabljamo le znanje, pridobljeno na medicinski fakulteti. Razlika je, da na bolezen ali simptom gledamo iz povsem druge perspektive in jo obravnavamo precej drugače. V Sloveniji raje uporabljamo ime Integrativna medicina, ker v resnici gre za povezovanje različnih zvrsti v učinkovito celoto.

Kako bi opisali svojo deontološko filozofijo kot zobozdravnik?

Predvsem je pomembno, da paciente vidimo kot celoto, kot človeka in ne kot nekaj, kar ima tudi usta. Ker se nenehno razvijamo, smo pod vodstvom ddr. Matjaža Regovca sodelovali pri nastanku koncepta konstitucije človeka, pri katerem opazujemo funkcije simptoma ali bolezni.

Celovitost človeka pomeni, da ima ta svoje telo, svojo psiho s čustvi, intuicijo, ki je doma v srcu, ter miselni del, ki je doma v glavi in mu pravimo um. Slednji deluje kot operacijski sistem. Takrat, ko um preneha poslušati psiho, intuicijo, telo, se pojavi ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.