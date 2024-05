Dr. Darja Kocjan Ačko: Slovenci bi bili bolj zdravi, če bi pojedli več te hrane

»Veseli me, da se iz leta v leto vzporedno z razvojem ekološkega kmetijstva med ljudmi oživlja in obnavlja ljudsko izročilo o zdravilnih rožicah, njihovem nabiranju, pridelavi, predelavi in uporabi različnih pripravkov. Ko se identificiramo s svojimi koreninami, smo lahko prav zaradi zdravilnih rožic bolj zdravi, veseli in razumevajoči. Skoraj vsem nam je blizu besedna zveza iz filmov o Kekcu, zasidrana v kolektivni spomin Slovencev: Za vsako bolezen rož'ca raste,« nam je zaupala predavateljica na biotehniški fakulteti, na oddelku za agronomijo, katedri za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo dr. Darja Kocjan Ačko.

Preberite več na Onaplus.si