Domači zvarki krepijo odpornost: organizem krepi ingver, zlasti z medom

Zadnji čas je, da začnemo krepiti imunski sistem, da nas bo lažje oziroma učinkoviteje branil pred virusi in bakterijami. Močna opora mu je seveda zdrav način življenja, poskrbimo za dovolj spanja, za sprostitev, dovolj gibanja na svežem zraku – ne pozabimo, ni slabega vremena, je le slaba oprema oziroma prazen izgovor. S pestro, nepredelano hrano skrbimo za vnos vitaminov in mineralov, zdaj je sezona kislega zelja in repe, odličen način, da dobimo probiotike. In kaj si še lahko pripravimo iz sestavin, ki jih ima večina doma in ki pomagajo telesu ostati zdravo?

Da nas bo imunski sistem lažje in učinkoviteje branil pred virusi in bakterijami, moramo poskrbeti za zdrav način življenja. FOTO: Tijana87/Getty Images

Večina pomisli na čaj; če ga sladimo z medom in mu dodamo limonov sok, toliko bolje, a ni vsaka mešanica primerna za vsako težavo. Če hočemo okrepiti obrambo telesa, si priskrbimo mešanico šipka, robidovih in malinovih listov, lipe ter poprove mete. Žličko mešanice prelijemo z dobrima 2 dcl vroče vode, pokrijemo in pustimo stati 15 minut. Obožujejo ga tudi otroci.

S sirupom iz smrekovih vršičkov sladimo čaj in uspešno odpravljamo kašelj.

Zdravilo za odpravo kašlja, ki se ponekod še prenaša iz roda v rod, je čebulni sirup: čebulo na drobno nasekljamo, damo v steklen kozarec s pokrovom, dodamo toliko medu, da je pokrita, pokrijemo in pustimo čez noč. Sirup uživamo večkrat na dan po žličkah. Res ni prijetnega vonja, kaj šele okusa, a učinki vas bodo prepričali, da so imele babice prav. Na drugem koncu daljice, na sladkem, je sirup iz smrekovih vršičkov, ki ga sicer pripravljamo spomladi, a na voljo je tudi na nekaterih trgovskih policah. Z njim sladimo čaj in uspešno odpravljamo kašelj. Podobno deluje črna redkev; gomolj izdolbemo, napolnimo s sladkorjem in pustimo čez noč. Sirup uživamo večkrat na dan po žličkah.

Organizem krepi ingver; olupimo ga in drobno naribamo, pomešamo z medom in shranimo v stekleni posodi. Za okus in še boljšo učinkovitost mu lahko dodamo nekaj cimeta. Vsako jutro zaužijemo žličko mešanice. Tudi če nas prehlad že lovi za rep, si lahko pomagamo s to rastlino. Nekaj centimetrov ingverjeve korenine olupimo in narežemo na manjše koščke, začinimo z malce cimeta in prelijemo z 2 dl vroče vode. Pokrijemo in pustimo 10 minut. Dodamo žličko medu in sok pol limone, pomešamo in pijemo.

Organizem krepi ingver, zlasti v kombinaciji z medom.

Ne pozabimo na česen, naravni antibiotik, ki ima tudi sposobnost krepitve imunskega sistema. Za mešanico, ki si jo naredimo, ko se nas nekaj loteva, smo pod stresom, potrebujemo ekološko pridelano limono, 2 stroka česna, ščep kajenskega popra in žlico medu. Limono prerežemo na pol in iz polovice iztisnemo sok. Česen nasekljamo, pustimo 10 minut in zmešamo z limonovim sokom, kajenskim poprom in medom. Mešanico vlijemo v polovico limone. Pojemo vse, vključno z olupkom. Čez nekaj ur lahko postopek ponovimo z drugo polovico limone.