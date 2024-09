Delujejo na ves organizem

Lekarne najpogosteje obiščemo, ko potrebujemo zdravila ali kakšen drug zdravstveni pripomoček. Takrat se lahko pri farmacevtu oziroma farmacevtki posvetujemo o učinkovinah zdravila, režimu jemanja, dobimo pa lahko še druge koristne informacije.

»Pri vsaki terapiji z zdravili je zelo pomemben dejavnik za njeno učinkovitost prehrana,« so denimo ob lanskem dnevu slovenskih lekarn poudarili na Lekarniški zbornici Slovenije (LZS). Hrana, pojasnijo, ključno vpliva na absorpcijo in učinkovitost zdravil, jemanje nekaterih zdravil pa lahko po drugi strani vpliva na spremembo telesne mase. »Vedno je priporočljivo, da se posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če med jemanjem določenega zdravila opazite spremembe. Prav tako je ključnega pomena dosledno upoštevati predpisane odmerke in navodila za uporabo zdravil ter redno spremljati svoje zdravstveno stanje,« je dodala Maša Koritnik Zadravec, magistra farmacije, predsednica sekcije farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu (SFD).

Zanimanja za lekarniški poklic je vse manj. FOTO: Blaž Samec

Posebnosti tarčnih zdravil

Če je bil lanski dan lekarn posvečen prehrani in zdravilom, je letošnji, že 20. po vrsti, poleg promocije poklica farmacevta in farmacevtskega tehnika v lekarni namenjen tudi ozaveščanju javnosti o novih zdravilih, njihovi pravilni uporabi in posebnostih tarčnih zdravil. Kot v posebni predstavitvi, objavljeni na spletni strani SFD, pojasni Patricija Dolinar, mag. farm., tarčna zdravila »ciljajo točno določene molekularne tarče, ki so že v telesu in so pri neki bolezni bolj izražene kot pri drugi ali pri zdravem človeku«.

Prek »tarč« tako delujejo na celoten organizem, primerna so za zdravljenje različnih bolezni, kot so rak, multipla skleroza, revmatoidni artritis in migrene. V SFD med drugim poudarjajo, da tarčna zdravila niso enaka biološkim: »Mnogi tarčna zdravila poimenujejo z izrazom biološka zdravila, vendar ta izraz nakazuje le enega izmed njihovih načinov izdelave, medtem ko izraz tarčna pojasnjuje njihov mehanizem delovanja.«

Ni zaman nasvet, da se pred uporabo zdravil posvetujete tudi s farmacevtom. FOTO: Blaž Samec

Merila za upravičenost zdravljenja s tovrstnimi zdravili so v Sloveniji natančno izdelana. Bolniki jih lahko jemljejo doma (peroralno, injekcijske brizge ali peresniki za samoaplikacijo) ali v zdravstvenih ustanovah (intravenske infuzije, podkožne injekcije).

Kadrovska stiska

Tako kot v nekaterih drugih poklicih se pomanjkanje kadra vse bolj kaže tudi v lekarnah. Javni zavod Lekarna Ljubljana ima tako denimo zaradi pomanjkanja magistrov farmacije zaprtih šest lekarniških enot, s kadrovsko stisko se spopadajo tudi drugi lekarniški zavodi. V Lekarni Ljubljana so pred dnevi za Delo povedali, da študij na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani zaključi vsako leto manj magistrov farmacije, med njimi pa se le redki odločijo za zaposlitev v lekarniški dejavnosti: »Zaradi specifičnih znanj in veščin za delo v lekarniški dejavnosti ter pridobljenih kompetenc (strokovni izpit, licenca) je iskanje kvalificiranega kadra omejeno. Kot v drugih dejavnostih je tudi v lekarniški opazen vpliv demografskih sprememb, opažamo pa tudi, da so se spremenile želje in potrebe zaposlenih glede delovnega okolja ter zagotavljanja ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Veliko je tudi selitev iz Ljubljane, kjer so stroški za bivanje najvišji.«

V Mestni občini Ljubljana so za enoviti magistrski študijski program farmacije za potrebe Lekarne Ljubljana lani razpisali pet kadrovskih štipendij, a so podpisali le eno pogodbo.