Daniel Popović: »Dolgo sem razmišljal, da potrebujem spremembo«

»Ker sem javna oseba, je lep nasmeh ena pomembnejših stvari,« pravi Daniel Popović, ki se je pred časom spopadal s težavami, ki so mu preprečile, da bi na odru nastopal tako samozavestno kot nekoč. »Sem kadilec in rad pijem kavo.« Vse te razvade so se z leti začele kazati tudi na njegovih zobeh. »To me je res motilo. Že dolgo sem razmišljal, da moram nekaj ukreniti.« Filmski nasmeh je torej izginil, potreboval je pomoč. Na srečo je imela žena Aleksandra pravo rešitev.

»Aleksandra me je povezala s kliniko Ortoimplant Dental SPA v Zagrebu, kamor sem se odpravil po pomoč.« Že po prvem obisku je vedel, da je na pravi poti. »Odnos dr. Trampuša me je popolnoma navdušil.«

V intervjuju z legendarnim Danielom Popovićem preverite, kako mu je dr. Trampuš povrnil hollywoodski nasmeh in kako so tudi njegovi prijatelji končno našli pravo pot do popolnega nasmeha – tudi s pomočjo revolucionarne metode zobnih vsadkov.

Daniel Popović je navdušen nad storitvami v I kliniki Ortoimplant Dental Spa. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Na kakšen način so vam v kliniki Ortoimplant Dental SPA pomagali, da ste odpravili težave z zobmi?

Že na prvem pregledu so mi razložili ves postopek zdravljenja. Najprej je bilo na vrsti zdravljenje, potem pa je sledil še estetski popravek.

Kakšen je bil rezultat? Je funkcionalnost vaših zob boljša kot prej? Kaj pa estetski vidik?

Ah, sploh ni primerjave. Zdaj imam zdrave zobe, lepe, bele, kar pa je najpomembnejše – so funkcionalni, jem lahko popolnoma vse. Da ne govorim o estetiki – vrhunsko narejeno.

Kakšen je bil odnos dr. Trampuša do vas kot pacienta? Kako vam je predstavil poseg?

O dr. Trampušu lahko govorim samo v presežnikih. To je človek, ki ti v trenutku sede v srce s svojo karizmo, preprostostjo, pozitivnostjo. Je pravi strokovnjak na svojem področju in do zdaj še nisem srečal zobozdravnika, ki dela na tak način. Že na prvem pregledu sem izvedel vse od A do Ž, kar me je zanimalo, razložil mi je stanje mojih zob, predstavil načrt terapije in odgovoril na vsa moja vprašanja. Navdušil me je. Vrhunski stomatolog je, ki dejansko najde rešitev za še tako veliko težavo. Se vidi, da je v tem delu Evrope najbolj iskan in spoštovan.

Zdenko Trampuš, dr. dent. med., je vodja uspešne klinike Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. V svoji dolgoletni karieri je ves čas zelo aktiven, dopolnjuje svoje znanje, išče napredne tehnologije in storitve, ki bi pacientu olajšale pot do lepega nasmeha in ga hkrati tudi nekoliko razvajale. V njegovi priznani kliniki v Zagrebu tako poskrbijo za celovito dobrobit svojih strank – tudi s posebnim spa razvajanjem. Prijavite se na prvi brezplačni pregled in se tudi sami prepričajte.

Vas je bilo pred posegom strah? Kaj vas je najbolj skrbelo?

Moram reči, da sem se vedno bal zobozdravnika, kdo se ga pa ne (smeh). Vsi vemo, da to niso prijetne zadeve. Vedno te je strah, kako boš prenesel vse skupaj, koliko časa bo trajalo, ali bodo kakšni zapleti in kakšen bo končni rezultat. Vendar, tako kot sem že poudaril – že od prvega obiska pri njih je ta strah izginil, preprosto sem se prepustil strokovnim rokam. In vse je potekalo nad pričakovanji – brez bolečin, brez zapletov, končni rezultat pa vrhunski. Sploh ne najdem besed, s katerimi bi opisal, kako srečen sem, da sem se odločil prav zanje.

Kako je videti sama ordinacija? Kaj vas je najbolj navdušilo?

Ordinacij je veliko in vsaka je opremljena vrhunsko. Veliko svetlobe, prijazen prostor, nobenega vonja po zobozdravniku, kot da sem na nekem tretmaju, ne pa pri zobozdravniku. Vse na kliniki je kot v filmu. Domačnost in prijaznost čutiš na vsakem koraku. Nimaš občutka, da si na kliniki.

Ste preizkusili tudi njihove spa storitve?

Seveda gre vsak pacient, ki je operiran, tudi skozi poseben Dental spa protokol, ki vključuje zdraviliške tretmaje. Oba z ženo sva šla skozi ta protokol in lahko rečem, da so njihovi zdraviliški tretmaji izjemni, predvsem limfna drenaža, avtotransfuzija ozonirane krvi in ​​intravenski dodatki.

FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Ste ordinacijo dr. Trampuša predlagali še kakšnemu prijatelju/sorodniku? Kakšna je bila njihova izkušnja?

Absolutno. Kar precej jih je šlo na zdravljenje k dr. Trampušu, z zelo različnimi težavami – eni so imeli parodontozo, drugi niso več želeli nositi moteče proteze in so se odločili za možnost All-on-4, za fiksno zadevo, ki je vrhunske kakovosti in s katero imaš do konca življenja mir. Spet tretji niso imeli dovolj kosti za takšen poseg, pa je dr. Trampuš rešil tudi to težavo, ker je eden redkih, ki dela tudi Zygomo, se pravi, ko se vstavljajo implantati še v lično kost ... Če povzamem: ni težave, ki je on ne bi rešil. Vsi, ki so odšli k njemu po priporočilu, so zdaj nasmejani, vrnila se jim je samozavest in kar je najpomembnejše – poleg lepega videza zdaj lahko spet normalno jedo.

All-on-4 je sistem, s katerim se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vstavijo štirje vsadki, ki podpirajo fiksno protezo. Zygoma je čisto nova vrsta zobnih vsadkov – gre za inovativno rešitev za paciente z večjim umikom zgornje čeljustne kosti. Namesto v čeljust se vgradijo v lične kosti. To omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Kako hitro po posegu ste se lahko vrnili v normalen vsakdan?

Praktično takoj. Nobenega zadržka nisem imel, da ne bi mogel delati. Lep in zdrav nasmeh je dejansko tisti, ki vsakomur dvigneta samozavest, in moram reči, da jo je tudi meni. Hvaležen sem dr. Trampušu in celotni ekipi Ortoimplant Dental Spa za nov nasmeh in za to, da sem jih spoznal. Vsakomur bi priporočal tako vrhunsko kliniko. Resnično so najboljši!

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant Dental Spa