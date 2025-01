Da bodo lasje manj izpadali upoštevajte to

Vitamin A ima ključno vlogo pri ohranjanju zdravega lasišča, saj pomaga proizvajati sebum, naravno olje, ki ohranja lasišče navlaženo. Na jedilniku morajo biti korenje, sladki krompir in temnolistnata zelenjava, na primer špinača. Zelenjava je tudi vir železa, ki lahko igra vlogo pri izpadanju las med predstavnicami nežnejšega spola.

Prehrana, bogata z esencialnimi maščobnimi kislinami, izboljšuje gostoto las. Maščobne kisline omega-3 so bistvenega pomena za krepitev lasnih mešičkov in spodbujanje zdrave rasti las. Pomagajo ohranjati zdravo lasišče. Bogati viri maščobnih kislin omega-3 vključujejo ribe, kot sta losos in skuša, zato si jih pogosteje privoščimo. Vegetarijanci naj posežejo po lanenih in čia semenih, ki poleg maščobnih kislin omega-3 vsebujejo še vitamin E, cink in selen, odlična alternativa so tudi orehi; zdrave maščobe v njih ne koristijo le lasem, temveč tudi zdravju celotnega telesa.

Ko smo omenili zdrave maščobe, se ustavimo še pri avokadu, ki vsebuje vitamin E, ki naj bi, kot kažejo izsledki neke raziskave, znatno povečal število las.

Prav tako je vitamin C, pozimi ga največ dobimo iz citrusov, nujen za proizvodnjo kolagena, beljakovine, ki krepi lase in preprečuje njihovo lomljenje. Vitamin C pomaga tudi zmanjšati oksidativni stres, ki lahko povzroči izpadanje las, pa še odpornost krepi, zato naj bodo mandarine in pomaranče vsak dan na našem jedilniku. Ta pomembni vitamin je tudi v brokoliju in ohrovtu, poleg tega pa ta vsebujeta še vitamin A, folno kislino in biotin.