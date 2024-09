Cvetka Sokolov: Otroku bo v šoli občutno lažje, če bo v družini vladalo takšno vzdušje

Cvetka Sokolov je avtorica številnih knjig, med katerimi so najbolj znane pesniške zbirke, pravljice, prozna dela in slikanice, ki pogosto zadevajo šolsko tematiko, pa tudi vse čudovite reči in izzive, ki se otrokom dogajajo v času vzgojno-izobraževalnega procesa.

Cvetkine knjige otroke in mladostnike spodbujajo k razmišljanju, čustvovanju in osebnemu razvoju, zaradi domiselnih zgodb in berljivosti pa so redno čtivo v šolah, knjižnicah in doma.

Poleg pisateljevanja Cvetka poučuje angleščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter je predsednica državne predmetne komisije za splošno maturo za angleščino, trenutno pa piše roman za otroke v prednajstniškem obdobju.

S Cvetko sva spregovorili o novem šolskem letu, o tem, kakšne popotnice naj bodo deležni otroci in mladostniki v začetku novega šolskega leta ter o tem, kje so v šolskem sistemu in pri poučevanju še možnosti za izboljšave.

Katere so po vašem mnenju ključne veščine, ki jih otroci potrebujejo za uspešen začetek novega šolskega leta, in kako jih lahko starši in učitelji spodbujajo?

Mislim, da je naša največja naloga, da poskrbimo za življenjsko radost otrok, torej, da radi živijo. Radi pa bodo živeli, če jim bo lepo. To ne pomeni, da bodo dobili vse igrače, ki so na trgu, in jedli sladkarije ob vseh priložnostih. Prav tako to ne pomeni, da jim bomo v vsem ustregli, temveč da smo jim na voljo v dobrem in slabem – ko se veselijo, se veselimo z njimi, kadar se žalostijo, pokažemo razumevanje in jim pomagamo pri reševanju izzivov.

Prvi teden ali mesec novega šolskega leta je običajno namenjen usklajevanju šolskih obveznosti, otroci so po dvomesečni odsotnosti prijazni drug do drugega, kaj kmalu pa se že pokažejo prva trenja med vrstniki, nerazumevanje s strani staršev, učiteljev, pokažejo se prve stiske … Kako primerno pristopiti k reševanju takšnih izzivov?

Ključno je, da poskrbimo, da čim več izzivov otroci rešujejo sami. Potreba po reševanju konfliktov je najbolj izrazita v najstniških letih, ko prihaja do več trenj, več je medvrstniških stikov, mnenj, veliko lepega, pa tudi napetosti. Takrat je pomembno, da pokažemo razumevanje za njihovo prizadetost, povemo svoje mnenje, če nas po njem vprašajo, nikakor pa zadev ne rešujemo namesto njih.

