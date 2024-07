Čustveno ravnovesje za boljše življenje

Verjetno ste se že večkrat vprašali, zakaj bi se trudili z iskanjem notranjega otroka. Ker se moramo osvoboditi okovov. Vzemimo za primer odraslega, ki ga je v otroštvu zavrnila zanj pomembna oseba. Taki ljudje se pozneje v življenju pogosto umikajo ljubezni, in to je njihovo orožje ali obrambni mehanizem.

Pogosto sami zavračajo svoje otroke - in krog je sklenjen. Dokler v začaranem krogu sami ne spoznajo, da to niso zdravi čustveni odzivi, se vrtijo v njem, posledica tega pa je, da so življenja številnih drugih razdejana.

Če ne zdravimo svojega ranjenega notranjega otroka, bolečina, ki ostaja skrita pod površjem, okuži naša življenja in življenja drugih. Toliko ljudi tako vedno znova vrti staro ploščo in sledi starim vzorcem, ki jih nosijo v sebi, ter se zapleta v enake toksične odnose.

Vodi nas nezavedno

Ironično je, da nas vodi prav tisto, česar se ne zavedamo. S samozavedanjem lahko pridobimo samonadzor in izbiramo boljše odločitve. Psihologi se strinjajo, da je zavedanje samega sebe v smislu 'kdo sem' in 'kam grem' ključ do čustvene inteligence.

Ljudje z visoko čustveno inteligenco težijo k dobremu razumevanju vrednot in prepričanj, imajo jasne cilje in vizijo, so samozavestni in sprejemajo tako lastno moč kot slabosti; čustvene izkušnje s pridom uporabljajo za boljše upravljanje medosebnih odnosov, lastnega vedènja in obnašanja.

Sposobni so razbrati globlje čustvene namene drugih, s katerimi sodelujejo. Ko izboljšamo raven samozavedanja, se v nas dvigne tudi stopnja sočutja in občutljivosti za potrebe drugih. S sočutjem in upravljanjem lastnih čustev lahko pozitivno vplivamo tudi na druge.

Nestrpnost ali strah?

Samozavedanje je sposobnost osredotočiti se na lastno čustveno stanje. To pomeni, da se zavedamo, kaj občutimo v danem trenutku. Smo srečni, vznemirjeni, zaskrbljeni, jezni? Kaj bi morali narediti ali reči glede na čustveno stanje, v kakršnem smo?

Uporabljajmo te informacije, saj nam bodo pomagale sprejemati učinkovite odločitve, s katerimi bomo dosegali boljše izide zase in za druge. Samozavedanje nam tudi pomaga, da prepoznamo čustva, občutenja in misli. Če se zalotimo, da s prsti bobnamo po mizi, nas morda navdaja nestrpnost. Če nam srce začne biti hitreje in imamo suha usta, nas navdaja strah. Če smo nenehno utrujeni in nas stiska v predelu želodca, smo v stresu ali anksiozni.

Samozavedanje nam pomaga, da prepoznamo čustva, občutenja in misli. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Oseba z visokim čustvenim samozavedanjem razume svoje notranje procese, ki so povezani s čustvenimi izkušnjami, in prav zato ima nad čustvi večji nadzor. Na srečo nam je vsem dano, da lahko hitro spreminjamo razpoloženje, čeprav pri nekaterih ljudeh slaba volja lahko traja ure, dneve in tedne, medtem ko drugi kar skočijo iz nje. Če spadate med slednje, opazujte, kaj vas iztiri in kako dolgo kuhate mulo. Poskusite najti način, kako se lahko hitreje spravite v dobro voljo, in spustite negativna čustva.