Čustveno prehranjevanje ali ko hrana postane tolažba

Čustveno prehranjevanje se ne opredeljuje kot prehranska motnja, a gre za navado, ki zagotovo ni prijazna do našega telesa in lahko preraste v težavo, ki jo težko odpravimo. Gre za uživanje hrane, ko smo v določenem čustvenem stanju, ki nam ni prijetno, namesto s spopadanjem s težavo in odkrivanjem vzroka, pa se raje potolažimo s hrano.

Razlogov, ki so izgovor, da v hladilniku pobrskamo za nekaj, kar nas naj bi potolažilo, je lahko ogromno. Od prepirov s partnerjem, do pritiskov na delu ali finančnih težav, piše portal Psych Central. Nekateri takšno prehranjevanje redno prakticirajo, spet drugi se k takšnemu vedenju zatečejo le vsake toliko časa. V nobenem primeru pa ta odločitev ni najbolj zdrava, zato je še kako smiselno, da prepoznamo znake čustvenega prehranjevanja in spoznamo način, kako se tovrstnega vedenja lahko odvadimo.

Morda se sprašujete, kaj je sploh narobe, če si ob slabem čustvenem stanju privoščite sladoled? Zelo verjetno je, da boste tega sladoleda pojedli bistveno več, kot je za telo še zdravo, prav tako pa ignoriranje čustvenih stanj dolgoročno ni smiselna rešitev.

Še en razlog, da se čustvenega prenajedanja čim prej odvadimo, je, da v takšnem stanju največkrat posežemo po za telo manj zdravi hrani oziroma nizkih hranilnih vrednosti. Raziskava iz leta 2014 izpostavlja problem, da takšne prehranske navade vplivajo na naše možgane, saj bo občutek nagrajevanja in užitka preglasil signale sitosti oziroma lakote. Torej prehranjevanje zaradi čustvenega stanja vodi v prenajedanje in debelost.