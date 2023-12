Cink: zaveznik odpornosti

Cink sodeluje pri številnih procesih v telesu in ima pomembno vlogo v delovanju imunskega sistema, pri sintezi beljakovin, celjenju ran, zaščiti celic pred oksidativnim stresom, presnovi makrohranil in vitamina A, pri kognitivnih funkcijah, sintezi DNK in celični delitvi. Pomaga pri rasti in razvoju telesa, potreben je za okušanje in vonjanje, pripomore k ohranjanju zdravih kosti, vida, las, nohtov in kože, sodeluje tudi pri plodnosti in reproduktivnih funkcijah, pojasnjujejo na Inštitutu za nutricionistiko.

Mnogi prisegajo nanj ob sezonskih okužbah. FOTO: Dima Berlin/Getty Images

Zadnja leta se je priljubljenost cinka občutno povečala, saj naj bi preprečeval različne sezonske okužbe in prehladna obolenja ter krajšal čas bolehanja: mnogim je tako postal dragocen zaveznik ob vitaminih C in D ter ameriškemu slamniku, saj študije kažejo, da naj bi bil eden od pomembnih gradnikov odpornosti, poleg tega pa naj bi nam pomagal odgnati bolezen. Kljub njegovi učinkovitosti strokovnjaki poudarjajo, da ta pomembni mineral ni čudežen, tako tudi ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog, ki sta ključna pri odganjanju sezonskih okužb.

Raznovrstna živila

Za zadosten vnos cinka poskrbimo, če redno uživamo meso, jajca, ostrige, morske sadeže, stročnice, polnovredna žita, oreške in različna semena; na raznovrstnost jedilnika naj bodo pozorni predvsem vegetarijanci in vegani, saj je biorazpoložljivost cinka iz živil rastlinskega izvora manjša. Nekoliko več cinka potrebujejo dojenčki, otroci, najstniki, noseče in doječe ženske ter starejši odrasli. Potrebe po cinku se povečajo tudi pri ljudeh z gastrointestinalnimi obolenji, zaradi katerih se lahko zmanjša absorpcija cinka, in pri odvisnih od alkohola, saj etanol zavira njegovo absorpcijo, pojasnjujejo na Inštitutu za nutricionistiko.

Med veselim pričakovanjem se potrebe po cinku povečajo. FOTO: Basilico Studio Stock/Getty Images

Pomanjkanje cinka se kaže kot zmanjšan tek, luščenje kože in slabši imunski odziv, pri otrocih kot zaostanek v rasti. Pri hudem pomanjkanju se lahko pojavijo kožne razjede, izguba las, diareja, zapoznela spolna dozorelost in impotenca ter prizadeto delovanje mod pri moškem. Ker telo nima sposobnosti hranjenja večjih zalog cinka, je pomembno, da redno uživamo živila, ki so vir tega minerala.