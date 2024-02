Česen blaži vnetje, med pomirja

Žrelo je vez med prebavno in dihalno potjo in leži neposredno za ustno votlino. Boli nas lahko iz dveh razlogov: zaradi bakterijske okužbe, pri kateri lahko bolečino spremlja povišana telesna temperatura, ali kroničnega draženje sluznice žrela zaradi kajenja, alergijskega vnetja, uživanja alkoholnih, gaziranih in mrzlih pijač, vračanja želodčne kisline do žrela (želodčni refluks) ali zadrževanja v prostorih, kjer je slab zrak.

Popiti moramo dovolj tekočine, pomaga grgranje slane vode. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Prva pomoč pri bolečem žrelu je uživanje dovolj tekočine, najbolje vode ali mlačnih zeliščnih čajev (žajbelj, kamilica, poprova meta), navaja predsednica Lekarniške zbornice mag. Darja Potočnik Benčič. V lekarnah, kjer obiskovalcem svetujejo in jih usmerjajo, naj si pomagajo z domačimi pripravki, navadno povedo tudi, da je pomembna primerna temperatura v prostorih, kjer se zadržujemo in spimo – ne sme biti pretoplo in presuho. Pri dihanju skozi usta lahko suh in hladen zrak dodatno draži sluznico žrela. Izogibati se moramo dražeči hrani in pijači. »Za preprečevanje kroničnega vnetja žrela pacientom odsvetujemo kajenje, uživanje alkoholnih, gaziranih in premrzlih pijač, uživanje pekoče hrane, zdravimo želodčni refluks in alergije in se izogibamo prostorom s slabimi mikroklimatskimi razmerami,« dodaja.

Mag. Darja Potočnik Benčič pravi, da si lahko pri bolečem žrelu pomagamo z domačimi pripravki. FOTO: osebni arhiv

Pri težavah pomagajo mentolovi bomboni, grgranje žajbljevega čaja, grgranje slane vode, med, sadje in zelenjava z vitaminom C, kurkuma, grgranje razredčenega jabolčnega kisa, ingver, cimet in veliko počitka. Učinkovita je mešanica česna in medu, saj česen blaži vnetje, med pa pomirja in celi. Po operaciji mandljev dajo bolnikom v bolnici sladoled; z njim si lahko pomagamo tudi, kadar nas boli žrelo, saj hladi in blaži vnetje, a okužbe ne bo pozdravil.

Kadar bolečina vztraja dlje kot en teden, je nujen obisk zdravnika.

Kdaj k zdravniku?

V lekarni so na voljo mnogi pripravki za lajšanje bolečine in vnetja. Pri težavah z bolečim žrelom je ključna pravočasna uporaba antiseptikov, ki so v pastilah, raztopinah ali pršilih ter velikokrat v kombinaciji z lokalnimi anestetiki. Ti pripravki odpravljajo blage okužbe v ustih in žrelu ter preprečujejo njihovo širjenje, hkrati pa blažijo bolečine pri požiranju. Nekateri pripravki tudi spodbujajo sproščanje sline, ki je naravna zaščita pred mikrobi v ustni votlini.

Antiseptike, ki jih dobimo v lekarnah, je nujno začeti uporabljati pravočasno.

V primeru hripavosti, oteženega požiranja, glivičnih obolenj v ustih ali povečanih vratnih bezgavk, ki jih ne spremljajo drugi simptomi prehlada, moramo poiskati nasvet in pomoč zdravnika. »Prav tako morajo zdravnika obiskati v primerih bolečin v grlu ali žrelu otroci do 6. leta starosti, nosečnice in doječe matere ter bolniki, ki čutijo bolečine dlje kot en teden ali pa so hripavi že več kot tri tedne,« opozarja Potočnik Benčičeva. Bolečina v žrelu lahko tudi pomeni, da gre za rakavo obolenje. Pozorni moramo biti na bolečino, ki traja dlje od treh tednov, je stalno navzoča, se stopnjuje in poslabša ob hranjenju.