Čaj iz te rastline v hipu pomiri boleče grlo

V času bakterijskih in virusnih okužb, ki imajo različne simptome, med njimi boleče grlo, je dobro poznati načine, kako jih omiliti.

Vnetje grla res lahko ublažijo različne pastile, ki so na voljo v lekarnah in drugi pripomočki, koristna pa so tudi naravna zdravila, ki nastanejo v domači kuhinji. Med njimi čaj iz zdravilne rastline beli slez (Althaea officinalis).

FOTO: Matrixnis/Gettyimages

Trajnica je rastlina iz družine slezenovk, ki zraste do višine 150 centimetrov, na njene zdravilne učinke opozarja že latinsko ime. Althaea namreč izhaja iz besede althainein, ki pomeni zdraviti. Najučinkovitejši del rastline je korenina, iz katere se pripravlja čaj.

Ta se že od nekdaj uporablja za zdravljenje dihalnih težav, blaži namreč kašelj, omili simptome bronhitisa in drugih bolezni pljuč, učinkovit je tudi pri vnetem grlu.

Leta 2019 opravljena raziskava je pokazala, da lahko korenina belega sleza hitro pozdravi različne dihalne težave in boleče grlo, saj snovi iz nje tvorijo zaščitni ovoj, ki obloži sluznice ust in grla, na ta način zmanjša draženje ter zatekanje, omili dražeč kašelj in olajša izkašljevanje, piše dnevnik.hr.

Čaj iz belega sleza pomaga pri različnih sezonskih tegobah. FOTO: Svehlik/Gettyimages

Kako pripraviti čaj?

Dve jušni žlici posušene korenine sleza prelijte z dvema in pol decilitroma mlačne ali hladne vode.

Počakajte vsaj eno, najbolje dve uri, da se iz korenine izloči dovolj sluzi.

Precedite in čaj malo segrejte, po želji dodajte še malo medu. Napitek pijte vsaj dvakrat na dan.