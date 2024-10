Čaj iz listov tega drevesa skrbi za zdravo srce in močne kosti

Čaj iz listov oljke se že od nekdaj uporablja za premagovanje številnih težav. Pomaga pri nižanju krvnega tlaka, nekateri trdijo, da je odlična zamenjava za zeleni čaj, saj je v njem več antioksidantov, ki ščitijo pred telesnimi vnetji, varuje zdravje srca in niža količino slabega holesterola v krvi.

Posebna snov

Za večino pozitivnih učinkov tega čaja je zaslužna snov oleuropein. Ob njem so zastopani selen, krom, železo, cink, vitamin C, betakaroten ter pisana paleta aminokislin.

Ne le plodovi, uporabni so tudi listki oljke. FOTO: Tomo Jeseničnik/Shutterstock

Deluje protiglivično in protibakterijsko, pomaga pri sladkorni bolezni, revmi, blaži simptome kronične utrujenosti in alergij, varuje tudi zdravje sklepov in kosti, saj niža tveganje za osteoporozo.

Kako ga pripraviti?

Za pripravo ene skodelice čaja potrebujete 2,5 decilitra vode in deset gramov suhih listkov oljk. Vodo zavrite, v vrelo stresite listke. Dobro premešajte ter na rahlem ognju kuhajte od tri do pet minut.

Ugasnite gretje, pokrijte lonček, počakajte še deset minut in precedite.

FOTO: Ridofranz/Getty images

Sveže pripravljeni čaj lahko sladite z medom, popijte od eno do dve skodelici na dan, priporoča 24sata.