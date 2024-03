Boli tudi zaradi stresa

Bolečine v želodcu so lahko tako zelo neprijetne, da nam še dolgo ostanejo v spominu. Ko minejo, so nekateri še dolgo previdni pri izbiri hrane in pijače – a kaj ko ta morda sploh ni glavni krivec.

Za bolečine je morda kriva bakterija Helicobacter pylori, o kateri se v zadnjih tednih precej govori, saj je kar šest tisoč pacientov ZD Ljubljana, starih od 30 do 34 let, na dom prejelo vabilo na preventivno presejalno testiranje nanjo. Dobro se mu je odzvati, saj je zgodnje odkrivanje te bakterije ključnega pomena za zmanjšanje tveganja za nastanek raka na želodcu in drugih s tem povezanih zdravstvenih težav. Klinični znaki delovanja bakterije so lahko razjede želodca ali dvanajstnika, bolečina v zgornjem delu trebuha po jedi (bolečina v žlički), tiščanje v zgornjem delu trebuha ali zgodnja sitost. Vse to lahko vodi v raka. To bolezen na želodcu navadno odkrijejo zelo pozno oziroma v napredovali fazi, kar zniža stopnjo preživetja.

Želodec seveda lahko boli zaradi slabih prehranjevalnih navad, predvsem hrane, bogate s slabimi maščobami, kot so na primer ocvrti zrezki, salame, rogljički, čokolada ... Še posebno v primeru prenajedanja. Vse skupaj poslabša alkohol in premalo sadja, zelenjave ter jedi iz polnozrnate moke na vsakodnevnem jedilniku. Kriva je lahko zastrupitev s hrano ali vodo; pri pripravi jedi iz gob, morskih sadežev ali surovega mesa je treba bili previden.

Helicobacter pylori povečuje možnost za raka želodca. FOTO: Ilexx/getty images

Negativno pa lahko na delovanje želodca vpliva tudi stres, v tem primeru govorimo o tako imenovanem razdražljivem želodcu. Nekateri mu pravijo tudi čustveni ali živčni gastritis. Ob stresu organizem namreč izdatno izloča želodčno kislino, in če stresa sproti ne blažimo, torej ne poskrbimo za sprostitev, zadosten počitek, spremembo jedilnika in gibanje na svežem zraku, čezmerna kislina napade zdravo želodčno sluznico; na steni lahko nastanejo ranice in razjedice, ki v redkih primerih celo krvavijo. Za omilitev tovrstnih težav bodo lahko dovolj nekatera zdravila, ki jih kupite v lekarni, če pa se stanje ne izboljšuje, je vsekakor treba obiskati zdravnika.