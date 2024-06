Bolečine v roki nastajajo v vratu

Težave z gibljivostjo in bolečine v sklepih roke v kar 90 odstotkih izvirajo iz vratnega dela hrbtenice, pravi specialist nevrologije in manualne medicine Sergej Fedorov, dr. med. »Razlogi so različni, v vseh primerih pa težave povzroča draženje enega ali več živčnih pletežev ob vratni hrbtenici. To draženje lahko povzročajo predvsem obrabne spremembe, na primer okvara medvretenčne ploščice, znižan medvretenčni prostor, nepravilna ukrivljenost hrbtenice. Lahko so v ozadju tudi manjše in stare poškodbe, preobremenjenost, prisilna drža ali stres,« je pojasnil. Dejstvo je, da težav z roko največkrat ne povezujemo z vratno hrbtenico, saj v približno polovici primerov ni težav z vratom: »Gre le za t. i. reflektorni sindrom, ko zaradi sprememb v vratu čutimo lokalno bolečino ali druge vrste občutek, na primer mravljinčenje, nemoč.«

So pa po drugi strani lahko vzrok za bolečine tudi zakrčene mišice in vezi ob hrbtenici, ki privedejo do zmanjšane gibljivosti in bolečin ter slabše prekrvitve. Zakaj se to zgodi? »Sklepni hrustanec je zelo odvisen od krvnega obtoka v mišici ob sklepu. Če je mišica zakrčena, to pomeni, da je prekrvitev v njej slabša, kar pospeši obrabne spremembe v sklepu in poslabša odpornost hrustanca. Predvsem v rami se zgodi, da pri dolgotrajni zakrčenosti mišic v ramenskem obroču naloge mišičnih vlaken začnejo prevzemati vezivna tkiva v tem delu in posledica so slabša gibljivost in močne bolečine. Tako pridemo do zelo pogoste diagnoze, ki jo imenujemo ramenski periartritis,« je pojasnil sogovornik.

Izberite primeren vzglavnik!

Da bi se izognili težavam, je kajpak ključna preventiva, med drugim zadosten in kakovosten počitek. Zelo pomembna je pri tem izbira vzglavnika. Če spimo na hrbtu, je bolj priporočljivo nižje vzglavje, za spanje na boku lahko imamo blazino višjo in dovolj mehko, da zapolni prostor med ramo in uhljem. Spanje na trebuhu za zdravje vratne hrbtenice ni najboljše.

V zvezi s preventivo sicer Fedorov poudarja, da je najpomembneje slediti zmernosti: »Zmernost pri delu, zmernost pri športu. V Sloveniji smo namreč nagnjeni k pretiravanju, večino časa preveč delavni, vse želimo opraviti do konca. Prav tako zelo radi pretiravamo s športnimi aktivnostmi in jih izvajamo prek svojih zmožnosti, to pa pripelje do različnih poškodb.« Specialist manualne medicine v centru Mo-gy je zato priporočil tudi preventivne terapije, ki pomagajo pri vzdrževanju stanja in preprečevanju sprememb.

Da bi se izognili težavam, je kajpak ključna preventiva, med drugim zadosten in kakovosten počitek. FOTO: Depositphotos

Manualne tehnike so priznane po vsem svetu in so v večini držav, tudi evropskih, pomemben del javnega zdravstva. Izvajajo jih specialisti nevrologi, ortopedi in fiziatri. Manualna medicina se od drugih tehnik (na primer fizioterapije, kiropraktike, masaže, manualne terapije) razlikuje po tem, da jo izvaja izključno zdravnik. Specializacije za manualno medicino na slovenskih medicinskih fakultetah ni mogoče opravljati, zato pa na tem področju deluje veliko tujih zdravnikov, predvsem iz držav nekdanje Sovjetske zveze. »Tehnike, ki jih uporabljamo, so specifične in prilagojene posameznemu bolniku in diagnozi. V večini primerov gre za kombinacijo posebne ročne masaže, točkovne masaže, mobilizacije in manipulacije,« je pojasnil nevrolog, ki je do leta 2008 in selitve v Slovenijo deloval na oddelku za manualno medicino v kliničnem centru v Minsku ter tudi kot profesor katedre za rehabilitacijo in fizioterapijo na tamkajšnji medicinski univerzi.

Bistvena je diagnoza

Kot je poudaril, je bistvo zdravljenja postavitev pravilne in natančne diagnoze, ki jo pridobijo na podlagi kliničnega pregleda, na katerem opravijo nevrološki pregled, preverijo gibljivost sklepov, reflekse, mišični tonus, držo in gibanje idr. Večina stanj zahteva tudi dodatno diagnostiko, na primer rentgensko slikanje, slikanje z magnetno resonanco, elektromiografijo (EMG) in podobno. »Tehnike manualne medicine zdravijo vzrok težav in ne zgolj posledic. Na primer, če gre za bolečino v rami ali komolcu, se predel sklepa zdravi simptomatsko, da bi čim hitreje dosegli izboljšanje. Pa vendar: če ne poiščemo pravega vzroka, ki je največkrat razdražen živec v spodnjem delu vratne hrbtenice, in se zdravljenja ne lotimo tam, se bodo bolečine kmalu vrnile, že po nekaj dneh ali tednih. Zdravljenje vzroka nam omogoča, da jih odpravimo dolgoročno ali celo enkrat za vselej,« je razložil.

Kirurgija brez noža

Kako dolgo bo zdravljenje trajalo, je seveda odvisno od obsega in intenzivnosti težav, kot pravi, pa je za tiste najbolj klasične težave s hrbtenico in sklepi treba opraviti pet ali šest terapij, pri kroničnih težavah tudi več. »Naš cilj je povrniti telesu naraven gibalni stereotip, kar pomeni, da poskušamo vzpostaviti normalno ravnovesje med mišicami, vezmi in sklepi. Pri tem se moramo zavedati, da starost, preobremenitve in stres naredijo svoje. Obrambnih sprememb, ki so že nastale, ni mogoče izbrisati, lahko pa učinkovito odpravimo težave, ki ob tem nastanejo, in upočasnimo ali ustavimo njihovo napredovanje.«

Seveda se redno srečujejo tudi s stanji, ki jih s terapijami ni mogoče rešiti, temveč je operacija edina možnost. Eden takšnih primerov je hernija diska, pri kateri zaradi okvare medvretenčne ploščice nastane pritisk na hrbtenjačo. Tehnikam manualne medicine sicer v svetu pogosto pravijo tudi kirurgija brez noža. Kot je še poudaril sogovornik, imajo namreč podoben učinek kot operacija, le da so popolnoma konservativne – brez posega v telo, ponujajo pa hitre in učinkovite rezultate z dolgoročnim učinkom.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.