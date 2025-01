Astrološka analiza leta 2025! Napetosti, priložnosti in prelomni trenutki

V karti novega leta imamo opozicijo retrogradnega Marsa s Plutonom, ki na svetovni ravni nakazuje veliko agresije, jeze in sovraštva. Ker se šele približuje, se vrhunec še ni zgodil, tako se bo agresija vsaj nekaj časa še stopnjevala. Ker je opozicija med 4. in 10. hišo (za ves svet), je očitno, da gre za vojaška posredovanja in boj za ozemlje, moč, vodstvo.

Merkur je v trigonu s Kironom, kar bo odpiralo pogovore in dogovarjanja, ki so lahko sprva boleči, a nujni in dolgoročno prinašajo razvoj. Ker gre za trigon iz 3. v 7. hišo, povezani sta s komunikacijo in odnosi, se bo tudi družbeno nekaj pomembnega odprlo, globalno bomo spregovorili o svojih ranah.

Treznost, mirnost, budnost lahko prinesejo pomiritev, izboljšanje tudi na finančno področje.

Jupiter in Saturn že separirata iz kvadrata, pritiski levih in desnih, naprednega in tradicionalnega so očitno že dosegli vrhunec, bo pa še nekaj popotresnih sunkov. Kvadrat je iz 9. v 6., torej govori o državni upravi in pravnem sistemu, da je tu nujno postaviti nove temelje.

Brez ekstremov

Ker se ascendent od kraja do kraja praznovanja novega leta ne spremeni veliko, je najpomembnejši kazalnik, kaj se bo na določenem območju dogajalo, Luna. Tu se vidi največja razlika po delih sveta. Toda tudi tu ni ekstremnih sprememb. Zato se moramo bolj ukvarjati s stopinjami in zvezdami kot z aspekti. Večina sveta bo imela trigon na Uran in sekstil z Neptunom, za nekatere bo eden bolj poudarjen, za druge drugi.

Karta novega leta: Luna je najpomembnejši kazalnik dogajanja.

Mlaj nakazuje nove začetke. Luna bo na območju Evrope na zvezdi, imenovani Peacock, iz ozvezdja Pava, kar nam omogoča, da kljub pritiskom, ki so zakodirani v karto novega leta, ohranjamo zavest, budnost in zbranost in sprejemamo modrejše odločitve.

Luna iz 4. tvori trigon na Uran v 8. hiši, kar prinaša več možnosti, da se z modrostjo, jasnim pogledom, budnostjo pomiri določena nasprotja, lahko prinese celo dogovor o miru, pomiri vojno na našem območju. Četrta hiša govori o ozemlju, 8. je vojna, kriza, finančna moč. Trigon je znak, da se nekaj hitro zgodi, najpogosteje je pozitivno, Uran je svoboda, tako bo narejen bistven korak.

Komunikacija, ki odpira rane

Luna je v trigonu s točko sreče v devici, kar obljublja, da se bo tudi finančna situacija v tem letu izboljšala – 23. stopinja, na kateri je pri nas Luna, je stopinja osvoboditve, sprememb, modrosti in je dodatni znak, da se tu nekaj premakne naprej. Karta novega leta je samo mali astrološki kazalnik tega, kar nas čaka.

Za dobro analizo je treba pogledati vse večje dogajanje za leto, ki prihaja. Toda kljub vsemu iz tega, kar kaže karta, lahko vidimo, da se bo še kuhalo nekaj napetosti, da bo še nekaj razdvajanja, popolnoma drugačnih pogledov na življenje, toda z budnostjo, z iskreno komunikacijo, ki odpira rane, se bo dalo marsikaj pomiriti.

Treznost, mirnost, budnost lahko prinesejo pomiritev, izboljšanje tudi na finančno področje. Vse, kar potrebujemo, sta komunikacija in budnost, pa se bodo tudi surovost, maščevalnost in primitivnost lažje pomirile.