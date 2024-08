Astrologinja Lenka: Dokončajte to, s čimer odlašate

Luna je še vedno v optimističnem, modrem in pustolovskem znamenju Strelca. Prinaša ideje za razna potovanja daleč od doma, pa tudi načrte za daljno prihodnost.

Ob zori je v trigonu s Soncem: združitev dveh ognjenih znamenj. Spodbujata dosežke in želje brez omejitev in nudita pozitiven začetek dneva. Takrat človek lahko naredi veliko uresničljivih načrtov. Duša ve, kaj hoče, premika se z veliko lahkoto.

Kvadrat z Neptunom lahko prinese kakšno majhno, bežno razočaranje, ali pa preprosto negotovost v to, kar hočete, in kako to doseči. Skozi takšne trenutke morate pametno krmariti. Ne vztrajajte in ne rinite z glavo skozi zid, saj boste doživeli še večje razočaranje.

Ne dajajte praznih obljub

V poznih popoldanskih urah Luna ustvari trigon z retrogradnim Merkurjem. To lahko človeka opomni na marsikaj, kar je prej pozabil, in mora dokončati. Zahteva veliko pozornosti in še večjo povezanost z vašo resnico, saj sta oba planeta na 29. stopinji. To lahko človeka včasih prevara ali zvabi v prihodnje razočaranje, pazite, da ne ponujate drugim praznih obljub.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni Arhiv

Okoli 20. ure se Luna pomakne v znamenje kozoroga. Začutili boste nekoliko hladen tuš na čustvenem področju ali preprosto več resnosti.

Merkur s svojim retrogradnim gibanjem ponovno vstopi v znamenje leva, da bi s svojim ponosom in mogočnostjo znova opomnil, kaj je pomembno in nedokončano.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju dvojčkov. Še vedno je v konjunkciji z Marsom, kjer drug drugega spodbujata k številnim neverjetnim in pogumnim dejanjem. Naj vse to izhaja iz čim več iskrenosti, iz vere v to, v kar vlagate. Plemenitost in odprtost se bosta obrestovali.