6 trendov v prehrani - kaj bo na jedilniku v letu 2024?

1. Urbano vrtičkanje

Gojenje urbanih kmetijskih pridelkov bo prineslo svežino v vsak dom. Lokalne vrtičkarske skupnosti, vertikalni vrt na balkonu ali hidroponično vzgojena solata - na voljo je mnogo zanimivih možnosti. Preizkusimo se v gojenju kalčkov ali mikrozelenjave in z njimi dopolnimo solate in sendviče. Zdravo, sveže in pridelano na okolju prijazen način.

2. Podnebju prijazno

Trajnost bo tudi letos ključnega pomena. Razpoložljive, lokalne sestavine, pridelane na bližnjih kmetijah, imajo manjši negativen vpliv na okolje in povzročajo manj emisij, saj ne prepotujejo pol sveta. Poudarek bo na pretežno rastlinski prehrani, ki morda v začetku zahteva malo več načrtovanja, a sčasoma postane povsem običajen del jedilnika.

3. Pekoče začinjene sladice

V tradicionalne sladice dodajmo ščepec kajenskega popra ali čilija za poseben učinek. To bo prineslo občutek gurmanske izkušnje vsem vrstam peciva, posebno se poda k čokoladi, tropskim sadežem, baziliki in meti... Možnosti je neskončno.

4. Kulinarično recikliranje

Trendi spodbujajo kuhanje z obrezki, olupki in tistimi deli sadja in zelenjave, ki so običajno zavrženi. Kulinarično recikliranje je odličen način, da se seznanimo z recepti, ki pomagajo v boju proti potrati hrane.

5. Manj mesa

Cambridge University Press ugotavlja, da ima pretirano uživanje mesa, zlasti rdečega in predelanega, dokazano škodljive učinke na naše zdravje in okolje. Z izvirnimi alternativnimi izdelki, ki so na voljo v vedno več oblikah, bo eksperimentiranje s takšnim načinom prehrane lažja in okusnejša odločitev. Lahko pa se vrnemo nazaj h kmečkim jedem in si pripravimo beljakovinsko bogat bob, probiotično kislo repo, matevža...

6. "Čista" lista sestavin

Etikete z manj sestavinami bodo letos prevladovale. Mnogi proizvajalci bodo opuščali umetna barvila, arome in sladila. Čeprav to ni nova ideja, jo je povečano zanimanje potrošnikov za zdravje zaradi bolezni COVID-19 postavilo v ospredje. Ta trend bo vplival tudi na brezalkoholne in gazirane pijače, saj bo z novim letom na voljo mnogo z vitamini obogatenih in naravno sladkanih različic klasične ponudbe, piše Cozymeal.