Zvezan, pretepen, mrtev, Ukrajinec Dima pripoveduje zgodbe groze iz ruskega ujetništva

V nedavno osvobojenem mestu Trostjanec pri Sumiju naj bi britanski preiskovalci našli dokaze za morebitne vojne zločine ruskih vojakov. Britanski Independent je objavil poročilo s pričevanji Ukrajincev, ki so bili v ruskem ujetništvu v Sumiju. Njihove zgodbe so srhljive.

Eden izmed ujetnikov, ki je spregovoril, je Ukrajinec Dima, ki je povedal, da je s prevezanimi očmi ter zvezanimi rokami in nogami ležal v kotu celice ter poslušal svojega sojetnika, kako kriči, slišal, kako se lomijo njegova rebra, medtem ko so ga pretepali. In pretepli so ga do smrti.

Jetnike so ruski vojaki stlačili v improvizirane jetniške celice pod železniško postajo v Trostjancu, kjer so jih stradali, pretepali, jim grozili s posilstvom, jih strašili z usmrtitvami in s starimi metodami mučenja ter jih silili, da so sedeli v svojih iztrebkih.

Kot je za britanski medij povedal Dima, se spomni, da so Koljo, Ukrajinca, ki je glasno preklinjal Moskvo, še posebej hudo pretepali. Ker ni prenehal žaliti Rusije in njene invazije, so ga mučili naprej. Šele ko je utihnil, je Dima slišal korake, ki so zapustili njuno celico. Zatem je Dima slišal, kako težko Kolja diha, menil je, da bo umrl, zato je klical vojake. »Vse, kar so naredili, je bilo, da so se smejali in rekli: 'Če bo umrl, bo pač umrl. Vsi Ukrajinci morajo umreti.' Klical sem Koljo, vrgel sem steklenico vode v njegovo smer, ampak glasu od njega nisem več slišal,« je povedal osvobojeni Ukrajinec. Meni, da je Kolja umrl drugi ali tretji dan ujetništva. Ni prepričan, saj se je izgubil v temi prevezanih oči, kjer časi dobi nove razsežnosti. Njegovo truplo so pustili ležati zraven njega v celici do jutra, potem so ga odnesli, vrnili pa so se z dvema novima ujetnikoma. V celicah so jih držali deset dni, morali so tudi sedeti v lastnih iztrebkih. Najmanj osem Ukrajincev naj bi imeli v ujetništvu v teh celicah med mesečnim obleganjem mesta, trije izmed njih so mrtvi. Najverjetneje so bili pretepeni do smrti, kam so prenesli njihova trupla, še ne vedo.

Preiskovalci se zdaj trudijo na območju najti dokaze za to, da bi lahko Rusijo obtožili vojnih zločinov.