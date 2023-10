Žrtve dobivajo imena in obraze: mladi Srb umrl na meji z Gazo

Kot smo pisali, so na prizorišču festivala elektronske glasbe v Reimu, kamor so v soboto zjutraj ob začetku napada na Izrael vdrli pripadniki Hamasa ter začeli streljati, našli najmanj 260 trupel. Žrtve dobivajo imena in obraze. Med njimi je tudi 24-letni Srb, ki je šel na festival med obiskom pri dedku, ki je turistični vodič v Izraelu.

Njegov dedek Dušan Mihalek je več dni iskal pogrešanega vnuka, ki je po njegovih besedah izginil na meji z Gazo. V torek je na instagramu sporočil: »Ni več našega More (1999). Prišli so iz vojske in socialne službe, da bi nam povedali, da so našli njegovo truplo. Ni več upanja,« je zapisal na svojem Facebooku.

Med žrtvami je tudi vnukinja nekdanjega člana izraelske nogometne reprezentance Shaloma Scharfa, 22-letna Maya Naim.

Pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas so napadli udeležence zabave, ki je potekala blizu meje z območjem Gaze. Po navedbah prič se je tam zgodil pravi pokol.

V medijih je bilo objavljenih več posnetkov, ki prikazujejo ljudi, kako bežijo pred streli. Preživeli so povedali, da je bilo kot v grozljivki, vse skupaj pa je trajalo več ur.

»Ugasnile so luči in nenadoma so pritekli napadalci ter začeli streljati v vse smeri,« je za BBC dejala ena od preživelih.

Na festivalu je bilo okoli 3000 ljudi, večinoma mladih.