Žrebali EuroJackpot, sosednja država ima milijonarja: kaj pa Slovenija?

V 52. krogu nagradne igre Eurojackpot glavni dobitek, t.i. kombinacija 5+2, ni bila izžrebana.

Kot v svojem poročilu javlja Loterija Slovenije so izžrebane številke 14, 3, 43, 41, 24 ter dodatni 2 in 6 prinesle dobitek 5 + 1, kar je srečnežem prineslo 1.416.171,70 evrov. Denar gre na Dansko in v sosednjo Italijo. Najvišji dobitek v Sloveniji je tokrat kombinacija 4 + 1, sedem igralcem je 'bogatejših' za 286,7 evra.

Naslednje žrebanje igre Eurojackpot bo v torek, 4. julija, predvideni nagradni sklad znaša 24 milijonov evrov.