Zobar Tomaž naskakuje goro smrti

Sobota je bila zgodovinski dan za svetovni alpinizem. Do takrat je bil 8611 metrov visoki K2 edini pozimi še neosvojen od vseh štirinajstih osemtisočakov. A tega dne ob 17. uri po lokalnem času je dramatično osvajanje druge najvišje gore na svetu, ki ga je že od sredine decembra spremljala vsa alpinistična javnost, doseglo vrhunec. Skupaj stopili na vrh Ne le da je bil vrh osvojen! Zgodilo se je nekaj še mnogo bolj pomembnega – niso ga osvojili bogati zahodnjaki, ki so doslej za pomoč najemali nepalske gorske vodnike in višinske nosače, ampak se je iz treh odprav, ki so to sezono naskako...