Znanstveniki našli 3600 let star sir v kitajski grobnici

Znanstveniki so odkrili najstarejši kos sira na svetu – našli so ga okoli vratu mumije na Kitajskem. Na pokopališču Xiaohe v Xinjiangu na Kitajskem so med izkopavanjem leta 2003 odprli 3600 let staro krsto, v kateri je ležala mumificirana mlada ženska, ki je imela na sebi predmet, ki je izgledal kot kos nakita. Zdaj so ugotovili, da gre za sir.

FOTO: Li Wenying/Xinjiang Cultural Relics And Archaeology Institute

Sir je dobro ohranjen zaradi suhega podnebja v puščavi

Čeprav se je zdelo, da gre za kos nakita, znanstveniki zdaj pravijo, da so vzorec prepoznali kot najstarejši kos sira na svetu, poroča Sky News.

»Navaden sir je mehak. Ta ni. Postal suh in trd,« je za NBC News povedala Qiaomei Fu, paleogenetičarka s Kitajske akademije znanosti v Pekingu. Pojasnila je, da so ob izkopu krste ženske ugotovili, da se je sir dobro ohranil zaradi suhega podnebja v puščavi Tarim Basin.

Čeprav je proizvodnja sira opisana v daljni zgodovini, so raziskovalci v študiji, objavljeni v reviji Cell, zapisali, da so se »zgodovinski zapisi fermentiranih mlečnih izdelkov v veliki meri izgubili v antiki«.

FOTO: Yang Yimin/University Of Chinese Academy Of Sciences

3500 let stari vzorci sira so med redkimi ostanki mlečnih izdelkov, ki so se ohranili več kot 3000 let

V pogovoru za NBC News je Fu povedala, da je z ekipo vzela vzorce iz treh grobnic na pokopališču Xiaohe in obdelala DNK, da bi izsledila razvoj bakterije skozi tisočletja.

Povedali so, da so vzorci pokazali, da gre za kefir, ki je nastal s fermentacijo mleka z uporabo kefirjevih zrn, obstajajo pa tudi dokazi o uporabi kozjega in kravjega mleka.

Raziskava je še pokazala, da so prebivalci bronaste dobe, pa tudi ljudstvo Xiaohe, za katero je bilo znano, da genetsko ne prenašajo laktoze, uživali mlečne izdelke pred dobo pasterizacije in hlajenja.

Ti 3500 let stari vzorci kefirjevega sira so med redkimi ostanki mlečnih izdelkov, ohranjenih več kot 3000 let, ki jih je proizvedlo prebivalstvo Xiaohe iz bronaste dobe – prebivalstvo z mešanim načinom življenja in tehnikami, so povedali znanstveniki.

NBC je Fu vprašal, ali je sir užiten in ali bi ga poskusila, na kar je odgovorila »nikakor«.