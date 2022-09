Znano, kdo je bil na krovu strmoglavljenega letala

V zasebnem letalu, ki je v nedeljo stermoglavilo sredi baltskega morja je umrla družina Griesemann. Po poročanju nemških medijev je 72-letni Karl-Peter Griesemann pilotiral letalo, z njim na krovu pa so bili še njegova žena Juliane, hči Lisa, ki je prav tako certificirana pilotka in njen fant Paul. Vsi štirje so v tragiči, do katere je najverjetneje prišlo zaradi težav s tlakom v kabini, umrli.

Nemška družina je z letalom proti domu početela iz španskega mesta Jerez v provinci Cadiz. Tam je družina imela posestvo, na katerem je preživela veliko časa. V mestu Cadiz naj bi imeli veliko prijatljev, zato jih je tragedija močno pretresla. Prav tako je povsem v šoku George Griesemann, ki je v Nemčiji na letališču zaman čakal pristanek svoje družine.

Letalo cessna 551 avstrijskih registrskih oznak naj bi pristalo v Kölnu, a je poletelo čez celotno Nemčijo nad Baltsko morje in vanjs strmoglavilo. Da imajo težave, so javili kmalu po vzletu, ko so zapustili Pirenejski polotok pa se je prekinila veza z letalom. Takrat so poletela v zrak tudi nemška in danska Natova letala za prestrezanje, a iz letala se ni nihče oglasil, niti v njem niso videli nikogar.

Na mestu strmoglavljenja so našli razbitine in oljne madeže, trupel za zdaj še niso odkrili. Preiskovalci ocenjujejo, da so možnosti, da bi potnike našli žive, manimialne.