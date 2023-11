Nekaterim znanim se tresejo hlače, medicinska sestra priznala, da je izdajala lažna potrdila o cepljenju

Novi koronavirus še vedno kroži, a smo ga končno sprejeli. Tu je in zaenkrat še ne odhaja nikamor. Omejitve in maske smo pozabili, a roka pravice še vedno deluje in vsake toliko časa nas kakšen dogodek opomni na obdobje, ko smo živeli z omejitvami.

V Sloveniji nas v to obdobje bliskovito ponesejo s kaznimi, ki so jih takrat izrekali zaradi omejitev. Nekatere so padle na sodišču, nekatere bo nova vlada prekrškarjem odpustila. Na Hrvaškem pa ji na slabe čase opominja nova afera, ki počasi dobiva epilog: neka medicinska sestra, ki so jo poimenovali z inicialkami P. R., naj bi poskrbela, da so necepljeni pridobili potrdila o cepljenju zoper covid-19. Seveda tega ni storila zastonj, temveč za denar ali bolj natančno – evrskega stotaka.

224 oseb še preiskujejo

Hrvaški Uskok, ki je zadolžen za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala, je te dni vložil obtožnico zoper 14 oseb, ki so bile za potrdilo o cepljenju pripravljene podkupovati.

224 oseb naj bi še vedno preiskovali, med njimi hrvaški Jutarnji list omenja tudi v Sloveniji priljubljenega pevca Tonya Cetinskega, sopranistko Lano Kos, TV-voditeljico in njenega moža, udeleženca hrvaškega Big Brotherja in številne druge.

Koliko je skupina zaslužila

Medicinska sestra naj bi s sodelavci zaslužila več kot 28.000 evrov in 36.000 hrvaških kun. Na zaslišanju naj bi dejala, da oseb, ki jih je vnašala v sistem, ni poznala, in da je le vnesla v računalnik podatke, ki so ji jih dostavili posredniki, in za to prejela denar.

Njen zlikovski vzpon se je začel tako, da jo je neki znanec prosil za potrdilo, nato pa se je glas o medicinski sestri iz Zagreba, ki izdaja lažna potrdila, razširil po državi. V sistemu je sicer videti, da je cepila vse skupaj 3531 oseb, zanimivo pa je, da je »cepila« tudi, medtem ko je bila na bolnišniškem staležu, torej od doma.

Med kupci omenjajo ljudi več narodnosti, Slovencev pa zaenkrat ne.