Znamenito borzo v Koebenhavnu bodo gasili še najmanj 24 ur

Danski gasilci nadaljujejo gašenje požara, ki je v torek zajel nekdanjo znamenito borzo v Koebenhavnu, so danes sporočili na omrežju X. Od pogorelega dela zgodovinske zgradbe so ostale le še zunanje stane, gasilci pa skrbijo, da se ognjeni zublji ne bi razširili. Gašenje naj bi trajalo še najmanj 24 ur, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Danes zjutraj še vedno gasimo požar v pogorelem delu, od katerega so ostale le še zunanje stene,« so davi na omrežju X sporočili gasilci, ki skrbijo, da se ogenj ne bi razširil na nepoškodovane dele stavbe. Prizadevajo si tudi zagotoviti stabilnost zidov.

Požar so sicer gasilci spravili pod nadzor že v torek popoldne. Njegov vzrok še ni znan, saj preiskovalci nimajo dostopa do objekta, v katerem je med drugim shranjena obsežna umetniška zbirka. Po napovedih bodo dejavnosti gasilcev trajale še vsaj 24 ur.

Žalosten pogled na zgradbo borze. FOTO: Liselotte Sabroe Afp

Plameni so znamenito stavbo iz 17. stoletja zajeli v torek zjutraj. Med drugim se je porušil del strehe s 54-metrskim stolpom, ki so ga gasilci že vrnili danski gospodarski zbornici, ki je lastnica stavbe in v njej tudi domuje. Vodja zbornice je prejem stolpa označil za »majhno luč v temi«.

Močno so bile v požaru poškodovane tudi nosilne konstrukcije, celostno gledano pa je zgorela približno polovica stavbe. Oblasti so dogodek primerjale s požarom na pariški katedrali Notre Dame, ki jo je ogenj uničil pred petimi leti.

Zgradbo so prvotno zgradili v prvi polovici 17. stoletja in velja za eno najstarejših v Koebenhavnu. V njej je do 70. let prejšnjega stoletja delovala borza. Pred požarom so jo obnavljali, da bi popravili posledice neustrezne prenove v 19. stoletju in pročelju povrnili prvotno podobo.

Goreti je začelo v torek zjutraj. FOTO: Ida Marie Odgaard Via Reuters

TOPSHOT - Plumes of smoke billow from the historic Boersen stock exchange building which is on fire in central Copenhagen, Denmark on April 16, 2024. A violent fire broke out in the morning in the building, which was under renovation. The building was erected in the 1620s as a commercial building by King Christian IV and is located next to the Danish parliament. (Photo by Emil Helms/Ritzau Scanpix/AFP)/Denmark OUT FOTO: Emil Helms Afp