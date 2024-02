Življenje v peklu: tako so živeli otroci najstrašnejših diktatorjev

Knjiga Jaya Nordlingerja Children of Monsters (Otroci pošasti) raziskuje življenja otrok 20 brutalnih diktatorjev in razkriva, da so nekateri šli po očetovih stopinjah, drugi pa so bili razpeti med normalnim življenjem in neverjetnimi privilegiji.

Očetova princeska Edda

Benito Mussolini je bil na čelu Italije od leta 1922 do 1943. Uradno je imel pet otrok, svojo najstarejšo hčer Eddo pa je oboževal tako zelo, da jo je, ko se je poročila z Galeazzom Cianom, v svojem avtomobilu spremljal na njunih medenih tednih. V nekem trenutku je Edda ustavila avto in od očeta zahtevala, naj se vrne.

Proti koncu vojne se je tistim, ki so se odločili strmoglaviti Mussolinija, pridružil tudi Ciano, ki je bil takrat znani fašist. Kasneje, ko se je Hitler odločil, da Benita vrne na oblast, so bili moški, ki so se mu zoperstavili, vključno s Cianom, obsojeni na smrt. Edda se je na vso moč borila za svojega moža in rotila očeta, naj mu odpusti, vendar se Mussolini v ta primer ni želel vmešavati, zato je njegova hči 11. januarja 1944 postala vdova. To je uničilo njun odnos, Edda pa mu je napisala: »Nisi več moj oče. Odpovedujem se imenu Mussolini.« Italijanskega diktatorja naj bi to zelo prizadelo in mnogi menijo, da si od tega nikoli ni opomogel, poroča New York Post.

Po drugi strani pa je Mussolinijev sin Romano postal jazzovski pianist, ki se je poročil s sestro Sophie Loren in s svojo skupino, ki je nastopala z Ello Fitzgerald, Dukeom Ellingtonom in Dizzyjem Gillespiejem, prepotoval svet.

Kakršen oče, takšna hči

Mao Cetung​ je Kitajski vladal do svoje smrti 1976. Uradno je imel 10 otrok, od katerih jih je več umrlo v otroštvu, njegov osebni zdravnik pa je leta pozneje zapisal, da ga nikoli ni videl, da bi ob izgubi pokazal kakršna koli čustva.

Mao je imel tri sinove z drugo ženo Jang Kajhui, ki so jo pri 29 letih ubili na ulici. Dečke so nato premestili v Šanghaj, kjer so živeli s komunističnim podzemljem. Najmlajši je umrl zaradi griže, ko je bil star komaj štiri leta, drugi pa so prodajali časopise, da so lahko preživeli. Končali so v Sovjetski zvezi, kjer jih je Stalin deset let uporabljal kot sredstvo za izsiljevanje očeta. Najstarejši, Anjing, se je ponovno združil z očetom, ko je bil star 23 let. Mao ga je poslal v delovno taborišče, da bi iz njega naredil boljšega proletarca.

Ker je bil zaradi sovražnikov in vojn pogosto preseljen, Mao niti s svojo tretjo ženo – He Dzidžen – ni dosegel harmoničnega zakona. Prisilil jo je, da je rodila štiri otroke (eden je umrl), ki jih je morala nato zapustiti.

Čez čas je Mao preprosto našel drugo ženo, to je postala Djang Čing. Rodila mu je dve hčerki, Li Na in Li Min, ki sta bili živi dokaz, kako različni so lahko otroci diktatorja. Li Na je bila prava »očetova hči«, znebila se je vsakogar, ki ni bil dovolj ubogljiv. Med kulturno revolucijo naj bi njen prijatelj končal v taborišču, kjer so ga mučili samo zato, ker sta imela nekaj manjših nesoglasij, ugotavlja Nordlinger. Li Na je nato pristala v popravnem zavodu, kamor jo je poslal oče, da bi jo podvrgel »kmetijskemu delu v kombinaciji z ideologijo«. Li Min pa je skušala živeti čim bolj normalno življenje. Bila je bolj skromna in nežna, na skrivaj se je poročila in imela dva otroka. Neuspešno je poskušala razviti odnos z očetom. Na koncu je doživela živčni zlom in padla v depresijo, s katero se je borila leta in leta.

Portret Maa Cetunga v Pekingu. FOTO: Florence Lo, Reuters

Mladi demon Romunije

Nicolae Ceauşescu je Romuniji vladal od leta 1965 do 1989. Njegov sin Valentin je bil ugledni fizik, hči Zoia pa matematičarka. Čeprav nista živela popolnoma nedolžnih življenj (oba sta bila aretirana zaradi korupcije, Zoio pa so označili za nimfomanko, ki naj bi »pila kot žolna«), sta se vseeno poskušala distancirati od očetovega nasilja.

Tega pa ne bi mogli reči za Ceauşescujevega najmlajšega sina Nica. »Od svojih najstniških dni je Nicu nenadzorovano pil in posiljeval. Njegova volja je bila divja in neustavljiva. Imel je dovoljenje, da počne, kar hoče. Bil je tiste vrste oseba, ki je prevozila rdeče luči in ubijala ljudi na poti ter se kazni na koncu izognila. Bil je tako zloben, da se danes zdi kot lik iz stripa,« je zapisal Nordlinger.

Ceaușescu je hitro prepoznal potencial svojega najmlajšega sina in skušal nanj preložiti nekatere odgovornosti. Tako je med drugim predstavljal Romunijo na srečanjih s Severno Korejo in Kitajsko ter bil leta 1985 imenovan za predsednika mednarodnega leta mladih Združenih narodov. Leta 1989 sta bila Ceauşescu in njegova žena umorjena. Zoio in Valentina so aretirali in po 10 mesecih izpustili. Nicu, ki je pred tem več let preživel v Romuniji, je bil obsojen na 20 let zapora. Odslužil je le tri, nato je v starosti 45 zaradi ciroze jeter umrl.

Nicolae Ceausescu s kubanskim predsednikom Fidelom Castrom. FOTO: Prensa Latina, Reuters Pictures

Uporniška hči

Dinastija Duvalier, ki je vladala Haitiju v šestdesetih letih 20. stoletja, je bila popolnoma uničena zaradi družinskih sporov. François Duvalier (znan pod vzdevkom Papa Doc), glava družine in eden najbolj brutalnih diktatorjev, ki so vladali Haitiju, je aretiral 19 prijateljev svojega zeta Maxa Dominiquea, ki je bil poročen z njegovo hčerko Marie-Denise. Po tem je Maxu naročil, naj se mu »pridruži na vožnji«. Marie Denise je bila prepričana, da bo postala vdova, zato jima je sledila in prisegla, da bo, če se bo to zgodilo, »odpihnila nasmeh z očetovega obraza s strojnico, ki jo je skrila pod sedež«.

Max je preživel, čeprav je bil prisiljen sodelovati pri umoru svojih prijateljev. Kmalu zatem sta z Marie-Denise pobegnila in se skrila pred Duvalierjem, piše express.24sata.hr.