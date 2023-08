Žgoč vročinski val: v Maroku prvič v zgodovini namerili več kot 50 stopinj Celzija

Temperature v Maroku, ki se sooča z žgočim vročinskim valom, so prvič v zgodovini merjenj presegle 50 stopinj Celzija, je sporočila meteorološka služba te severnoafriške države. Meteorološka postaja v obalnem mestu Agadir na jugu države je v petek zabeležila rekordnih 50,4 stopinje Celzija.

Pred tem je bila najvišja izmerjena temperatura v Maroku 49,9 stopinje Celzija. Po podatkih maroške meteorološke službe so jo izmerili 13. julija v mestu Smara v Zahodni Sahari.

Vročinski val FOTO: Getty Images/istockphoto Getty Images/istockphoto

Vročinski valovi

Maroko se to poletje sooča s številnimi vročinskimi valovi. »Vročinski val je posledica dotoka suhega in vročega zraka z juga, kar je povzročilo občutno povišanje temperatur, ki presegajo mesečno povprečje za pet do 13 stopinj,« so sporočili maroški meteorologi.

Vročinski val je v zadnjih dneh sprožil gozdne požare na severu Maroka blizu Tangerja in vzhodneje v provinci Taza.

V Maroku je bil prejšnji mesec četrti najbolj vroč julij od leta 1961. Vremenske napovedi v severnih delih severne Afrike sicer za prihodnje dni napovedujejo rahel padec temperatur.