Ženi pomagal roditi pred družinsko hišo: povedal, kaj se je dogajalo

Tihomir Vukoja iz Pakoštana, ki sploh ni nameraval biti na porodu, saj da to menda ni zanj, je po spletu okoliščin ženi pomagal pri porodu pred družinsko hišo, piše Zadarski list, kjer so tudi objavili fotografijo trenutka, ko je na svet privekala mala Klara.

Vse se je začelo v petek okoli osmih zjutraj, ko sta se zbudila in mu je žena Barbara povedala, da so se popadki začeli in da bo rodila. Dejala naj bi, da ni razloga za paniko, saj je dolg razmik med popadki.

»Pripravil sem še druge otroke, zajtrk in vse to. In žena se je začela pripravljati. Otroke sem odpeljal k staršem, ki živijo v hiši tik ob nas. Ko sem se vrnil, so se popadki zgostili, z desetimi minutami razmika na vsake dve minuti. Zaradi bolečine ni mogla niti hoditi.

Hotela sva poklicati botro, ki je doula, a ni mogla priti, zato sva se sama odpravila proti porodnišnici,« je povedal Tihomir, ki mu je žena najprej rekla, naj ne kliče na urgence.

Nosečnici je nato odtekla voda, a ni postajala panična, saj kot je Tihomir dejal za Zadarski list, je to že njun tretji otrok.

Ko so prevozili komaj deset metrov z avtomobilom, je začela rojevati. Parkirali so na sosedovo parkirišče, na makadam.

»Soproga nas je koordinirala, medtem ko je rojevala in vedela je, kaj je treba storiti. Vendarle se je pogosto pogovarjala s svojo botro doulo. Rekla je, naj prinesemo rjuho, brisače in vodo. Prišli so tudi starši in vsi so pomagali,« je povedal oče in dodal, da je to njegov prvi porod, na katerem je bil prisoten.

Otrok se je rodil v pičlih desetih minutah. Ko so prišli reševalci, so samo še prerezali popkovino, oskrbeli otroka in ju odpeljali v porodnišnico.

S Tihomirjem pa, kot pravi, se prijatelji šalijo, da je »babica«.

Vsem, ki se znajdejo v tej situaciji, svetuje, naj ostanejo mirni

»Ljudje so že v preteklosti rojevali tako. Seveda je bolje, da greste prej v bolnišnico, a če se znajdete v takšni situaciji, le ostanite mirni, panika lahko stvari le poslabša,« poudarja Tihomir, očka male Klare.